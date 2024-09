Die U19 von Schalke 04 steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Junioren. Bei Carl Zeiss Jena musste S04 ein hartes Stück Arbeit bewältigen.

Die U19-Fußballer des FC Schalke 04 haben die erste Hürde im DFB-Pokal der Junioren genommen. Am Sonntag zogen sie bei Carl Zeiss Jena in die zweite Runde ein, mussten aber gehörig zittern.

Letztlich setzten sich die Königsblauen mit 8:7 nach Elfmeterschießen durch. Die reguläre Spielzeit war beim Stand von 2:2 zu Ende gegangen. Nach der frühen Jena-Führung (5./Max Lanzendörfer) drehten Mamady Diawara (13.) und Zaid Amaussau-Tchibara per Elfmeter (19.) die Partie zugunsten von Schalke. Nach Wiederanpfiff brachte Jona Kratzenberg den Gastgeber allerdings zurück ins Spiel (52.).

Bis zum Ende der Verlängerung blieb es beim 2:2. Im Elfmeterschießen zeigten sich alle Schalker Schützen (Jonas Zgorecki, Berkay Karaca, Luca Vozar, Mika Khadr, Silas Thier, Malik Tubic) nervenstark, während ein Jenaer seinen Versuch vergab.

U19-DFB-Pokal: BVB und RWE schon raus

So durfte das Team von Norbert Elgert über den Einzug in die zweite Runde jubeln. In der vergangenen Saison schaffte es Schalke bis ins Halbfinale, im Jahr davor sogar bis ins Endspiel.

Am Samstag hatten sich bereits zwei Revierklubs aus dem Wettbewerb verabschiedet. Rot-Weiss Essen blieb gegen Hertha BSC chancenlos (0:3). Borussia Dortmund schied ebenfalls aus. Die BVB-Talente unterlagen Bayer Leverkusen im Elfmeterschießen mit 3:4.

DFB-Pokal der Junioren: Die erste Runde im Überblick

Hansa Rostock - Borussia Mönchengladbach 3:4 i.E.

Rot-Weiss Essen - Hertha BSC 0:3

SV Meppen - 1. FC Magdeburg 1:5

FC Ingolstadt - Hannover 96 2:1

Mainz 05 - Hamburger SV 3:0

Union Berlin - SV Elversberg 4:1

Bayern München - Karlsruher SC 2:3 i.E.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3:4 i.E.

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 2:4 n.V.

EGC Wirges - Greuther Fürth 1:2

Energie Cottbus - Eintracht Frankfurt 0:1

TSG Hoffenheim - SSV Ulm 1846 5:1

Carl Zeiss Jena - Schalke 04 5:6 i.E.

Chemnitzer FC - 1. FC Köln 0:5

VfB Lübeck - Werder Bremen (Sonntag, 14 Uhr)

Waldhof Mannheim - SC Freiburg (Sonntag, 14 Uhr)