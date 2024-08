Borussia Dortmund marschiert vornweg, Schalke 04 ist bemüht, Schritt zu halten. Das 4:1 gegen Rot-Weiss Essen hilft da enorm.

Das ist doch mal ein Sonntagmittag für alle, die es mit dem FC Schalke 04 halten. Bevor die Profis beim 1. FC Magdeburg spielen, hat die U19 im kleinen Derby bei Rot-Weiss Essen vorgelegt. Am Ende stand ein 4:1-Erfolg.

Mann des Tages war Mika Wallentowitz, der den Torreigen in der 35. Minute auch eröffnete. Zaid Amoussou fand mit seiner Ecke am ersten Pfosten eben jenen Angreifer Mika Wallentowitz, der per Kopf zum 1:0 einnetzte.

Das ging soweit in Ordnung - und dann ging es Schlag auf Schlag. Gerade einmal vier Minuten später legte sich der Schalker Luca Vozar die Kugel zum Freistoß zurecht. Der 17-Jährige ließ sich nicht lumpen und zirkelte die Kugel traumhaft zum 2:0 in den Winkel.

In der 41. Minute legte Königsblau dann abermals nach. Mamady Diawara ging gegen RWE-Verteidiger Pierre Rogasik ins Dribbling und sah im richtigen Moment den freien Raum neben sich. Wallentowitz spitzelte die Kugel im Anschluss umgehend vorbei an Keeper Romero Gerres und traf damit zum 3:0-Pausenstand.

So ging es mit drei Toren binnen sechs Minuten und einem 3:0 für Königsblau in die Pause. Und in Hälfte zwei schickte sich Schalke nun wirklich nicht an, RWE noch einmal herankommen zu lassen. Im Gegenteil.

Der zweite Durchgang war keine Minute alt, da schlug Amoussou zu. Der 18-Jährige profitierte von der schlechten Zuteilung im Strafraum der Essener und köpfte die Kugel über die Linie.

Spätestens mit diesem Tor war die Partie entschieden, auch wenn RWE durch einen Elfmeter noch einmal Hoffnung schöpfen durfte. Kapitän Ben Berzen schnappte sich nach einer Stunde den Ball und versenkte die Kugel zum 1:4 im Schalker Kasten.

Essen drehte danach noch einmal auf, doch in der 67. Minute waren es die Schalker, die auf 5:1 hätten stellen müssen. Einen Stellungsfehler von Gerres nutzte Ayman Gulasi allerdings nicht aus. In der Folge brachte Schalke den Dreier über die Ziellinie und stellte sicher, dass der Kontakt zur Tabellenspitze nicht abreißt.