Die U19 des FC Schalke 04 fährt in dritten Saisonspiel den zweiten Sieg ein. Aber es gibt auch neue Sorgen um Abwehrchef Mertcan Ayhan.

Die U19 des FC Schalke 04 hat am Sonntag zur ungewohnten Zeit um 12 Uhr den SV Meppen im Parkstadion mit 2:0 besiegt. Damit ist die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert nach dem vierten Spieltag der Vorrunde in der Gruppe C der DFB-Nachwuchsliga auf den vierten Tabellenplatz vorgerückt. Und das bei einem Spiel weniger, denn es steht ja noch die Begegnung bei Fortuna Düsseldorf aus.

Das Spiel war auf Bitte des Gastes wegen der langen Anfahrt aus dem Emsland nach Gelsenkirchen um eine Stunde nach hinten gelegt worden. In dem umkämpften Spiel war S04 durch den Treffer von Mamady Diawara (46.) und ein Eigentor von Mathis Meyering kurz vor dem Ende der verdiente Sieger.

"Das war die jüngste A-Jugend aller Zeiten", sagte Schalkes Trainer Elgert nach dem Spiel. "Das war die jüngste Mannschaft, die wir jeweils auf den Platz gebracht haben. Es waren ja nur drei Altjahrgänge auf dem Platz." Meppen sei zudem ein körperlich sehr robuster Gegner gewesen, der sein junges Team ordentlich gefordert habe. "Die bringen schon etwas auf den Platz an Energie. Und da musst du dann dagegenhalten." Das habe seine Mannschaft aber insgesamt gut hinbekommen und sie sei deshalb auch der verdiente Sieger.

Neue Sorgen gibt es dagegen um Kapitän Mertcan Ayhan. In der vergangenen Woche nach dem Spiel gegen den BVB (1:3) hatte er den 17-Jährigen noch gelobt. Ayhan sei ein Spieler, der das "Wir" über das "Ich" stelle. Sein Wort habe Gewicht in der Mannschaft. Am Mittwoch dann beim 4:2-Sieg bei Preußen Münster musste der Bruder von Kaan Ayhan in der zweiten Hälfte ausgewechselt werden, weil seine alte Fußverletzung sich wieder bemerkbar machte.

Gegen Meppen fehlte der türkische Junioren-Nationalspieler dann komplett auf dem Spielberichtsbogen. Wird Ayhan, der in der vergangenen Saison nur zehn Pflichtspiele absolvieren konnte, nun wieder länger fehlen? "Da müssen wir abwarten", erklärte Elgert. "Ich kann es im Moment noch nicht sagen", sagte der Schalker Erfolgstrainer. "Wir hoffen nicht. Wir hoffen, dass er schnell weder da ist. weil er der Mannschaft, wenn er auf dem Platz ist mit seiner Präsenz und seiner Erfahrung schon gut tut." Für die Mannschaft sei das aber eine klare Schwächung: "Er hatte damals eine extrem schwere Verletzung gehabt. Er fehlt uns natürlich extrem."