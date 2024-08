Die U19 des VfL Bochum gewinnt auch das zweite Saisonspiel. Der Trainer sieht dennoch Verbesserungspotential.

Der VfL Bochum hat auch das zweite Saisonspiel der U-19-DFB-Nachwuchsliga für sich entschieden. Gegen den VfL Osnabrück feierte das Team von Trainer David Siebers am Freitagabend einen 2:0-Auswärtssieg. Lirim Jashari (52.) und Daryl Tschoumy Nana (83.) erzielten die Tore.

„Es war ein hart umkämpftes Match auf einem schwer bespielbaren Rasen und bei warmen Temperaturen“, resümierte Trainer David Siebers, der zur neuen Spielzeit 2024/2025 das Amt von Heiko Butscher übernahm.

Folglich war er mit der Einstellung seiner Spieler sehr zufrieden: „Was die Mannschaft extrem gut gemacht hat, is die Laufarbeit, die Stabilität in der Defensive, der Widerstand und die Zweikampfhaltung, da durchgängig dagegen zu halten.“

Verbesserungspotential dagegen bietet das Spiel mit dem Ball. „Das Spiel war von beiden Seiten spielerisch mit deutlich Luft nach oben. Das ist das, was wir in den kommenden Wochen verbessern wollen. Aber in Sachen Charakter, Siegermentalität und Dagegenhalten hat mir das sehr gut gefallen.“

VfL Osnabrück: Remberg - Acar (80. Scheuer), Bukvic (80. Shivani), Cramer, Eilers, Khan (66. Kifel), Kroll, Langhammer, Touray (86. Fehring), Völkerding (86. Akbas), Zucht (66. Uwandu) Remberg - Acar (80. Scheuer), Bukvic (80. Shivani), Cramer, Eilers, Khan (66. Kifel), Kroll, Langhammer, Touray (86. Fehring), Völkerding (86. Akbas), Zucht (66. Uwandu) VfL Bochum: Speight - Dabrowski, Etse, Günes (86. Meyer), Jashari (66. Ofori), Kerbsties (46. Crimaldi) , Keumo (86. Anubodem für Keumo), Koscierski, Lenz, Pick (66. Hounsa), Tschoumy Tore: 0:1 Jashari (52.), 0:2 Nana (83.) Zuschauer: 75

Siebers sprach von einem „verdienten Sieg“, „weil wir über die gesamte Spielzeit die deutliche besseren Chancen hatten. Wir haben es geschafft, Osnabrück gar nicht deutlich vor unser Tor kommen zu lassen.“ Auf der anderen Seite hatte der VfL Bochum bereits in der ersten Halbzeit zwei Großchancen durch Cajetan Benjamin Lenz und Kacper Koscierski.

Nach dem Seitenwechsel folgte schließlich der spektakuläre Dosenöffner. Jashari beförderte den Ball aus halbrechter Position in den Winkel, ein „herausragender“ Treffer für Siebers. Die Vorentscheidung resultierte aus einer Ecke. Eligius Hounsa verlängerte, Nana musste nur noch einschieben.

Für die U19 des VfL geht es bereits am Mittwoch (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig weiter.