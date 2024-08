Mit einer Derby-Niederlage gegen Borussia Dortmund ist die U19 des S04 in die neue DFB-Nachwuchsliga gestartet. Trainer Norbert Elgert war enttäuscht.

Die U19 des FC Schalke 04 hat ihr erstes Spiel in der neuen U19 DFB-Nachwuchsliga verloren. Ausgerechnet gegen Borussia Dortmund setzte es im Parkstadion eine verdiente 1:3-Niederlage. „Wir sind zwar – und das kann uns keiner mehr nehmen – in der ewigen Bundesligatabelle auf Platz 1. Aber jetzt fängt eine neue Zeitrechnung an“, meinte Schalke Trainer-Ikone Norbert Elgert nach der Derby-Niederlage. Und was er da gesehen hatte, gefiel ihm überhaupt nicht.

Dabei hatte sich seine Mannschaft viel vorgenommen. Nach einem guten Sommer mit dem Sieg im international besetzten Turnier in Schwäbisch Hall im Rücken wähnte sich S04 für den ewigen Rivalen gerüstet. Aber: „Nach einer sehr guten Vorbereitung war das für uns schon enttäuschend. Borussia Dortmund war von der ersten Sekunde an giftiger und galliger“, ärgerte sich Elgert nach dem Spiel.

Er hätte mehr Gegenwehr und Esprit von seiner sehr jungen Mannschaft gewünscht. Aber vielleicht sei es auch nachteilig gewesen, dass sein neu formiertes Team im Gegensatz zum Gast noch kein Meisterschaftsspiel absolviert habe. Dortmund habe eine brutale Qualität im Kader, auch wenn einige Spieler gefehlt hätten.

Borussia Dortmund war uns in allen Belangen überlegen – nicht nur fußballerisch, auch in den Grundtugenden, und das ist etwas, was ich gar nicht mag. Norbert Elgert

„Von der individuellen Qualität halten wir da im Moment nicht annähernd mit“, meinte Elgert. „Insgesamt war es ein hochverdienter Sieg des BVB“, urteilte der Schalke-Trainer. „Borussia Dortmund war uns in allen Belangen überlegen – nicht nur fußballerisch, auch in den Grundtugenden, und das ist etwas, was ich gar nicht mag.“

Das Spiel sei ein Augenöffner gewesen. „Es war eine starke Leistung von Dortmund, wir waren schwach“, bilanzierte Elgert knallhart. Dann gratulierte er Dortmund Trainer Mike Tullberg zum Erfolg. Einstellungsbereitschaft und Einsatz seien nicht verhandelbar und das sei deutlich zu wenig ausgeprägt gewesen bei seiner Mannschaft. In diesen Dingen muss sich S04 also steigern.

Auch, wenn es Lichtblicke gegeben habe, wie den aus langer Verletzung gekommenen Berkay Karaca. Neuzugang Mike Wallentowitz dagegen enttäuschte und wurde zur Pause ausgewechselt.