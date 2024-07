Mertcan Ayhan spielt in der U19 des FC Schalke 04. Wie einst sein Bruder Kaan. Der türkische Nationalspieler erklärt, was er sich von seinem jungen Bruder abgeschaut hat.

Am Sonntag startet mit dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf auch für die U19 des FC Schalke 04 die neue DFB-Nachwuchsliga. Für Mertcan Ayhan wird es ein entscheidendes Jahr. Wird er in die Fußstapfen seines Bruders Kaan Ayhan treten können, der 2015 als Kapitän mit der U19 der Knappen sogar die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat?

Zunächst wird es für den 17-Jährigen darum gehen, überhaupt wieder Fuß zu fassen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nach einem tollen Start hat der Defensivspieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger zum Einsatz kommen kann, weite Teile der vergangenen Saison nach einem komplizierten Fußbruch verpasst.

Auf Tipps seines Bruders, der mit der türkischen Nationalmannschaft eine starke Europameisterschaft gespielt hat, wird er dabei sicherlich zurückgreifen können. Inzwischen befindet sich Kaan Ayhan mit seinem Verein Galatasaray Istanbul nach dem Sommerurlaub im Anschluss an die EM im Trainingslager. Und hat dort verraten, dass er sich in einem Punkt etwas von seinem jüngeren Bruder abgeschaut hat.

Es geht dabei um einen speziellen Jubel, der den älteren der in Gelsenkirchen geborenen Brüder zum TikTok-Star gemacht hat. Denn nach dem Sieg gegen Tschechien und dem damit verbundenen Einzug in die Gruppenphase feierte das Team ausgelassen in der Kabine zu lauter Musik. Dabei wirbelte Ayhan zu Musik die Arme in die Höhe. Junge Mannschaftskollegen des 29-Jährigen filmten die Szenen und stellten die Videos ins Netz.

Inzwischen ist der "Ayhan-Tanz" in der Türkei ein Renner. So sehr, dass die türkische Nachrichtenagentur "Anadolu Ajansi" nun ganz genau nachfragte. Dort sagte Kaan Ayhan, dass eben sein Bruder Mertcan ihm diese Art von Jubel bei einem Turnier nach einem Tor gezeigt hat. Und dass er sich vorstellen könne, auch einen Treffer für Galatasaray in der Süper Lig auf diese Art zu feiern.

Ob das dann auch für Mertcan Ayhan in der DFB-Nachwuchsliga auch eine gute Idee ist, bleibt dahingestellt. Sein Trainer Norbert Elgert neigt nicht gerade dazu, solche Anflüge von Extravaganz sehr gut zu finden. Bei einem Siegtreffer in einem entscheidenden Spiel würde er aber sicher ein Auge zu drücken.