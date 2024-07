Schalke 04 hat einen neuen Trikotsponsor für die Nachwuchsteams präsentiert. Es ist Evonik - zugleich Partner bei Borussia Dortmund.

Bereits seit rund zwei Jahren engagiert sich Evonik als Sponsor bei Schalke 04. Zum Beginn der Zusammenarbeit sorgte dies durchaus für Aufsehen in Fankreisen, schließlich ist das Unternehmen mit Sitz in Essen seit vielen Jahren auch ein wichtiger Partner des Revier-Rivalen Borussia Dortmund.

Nun kocht das Thema noch einmal hoch, denn Evonik engagiert sich nun erstmals als Trikotsponsor bei S04. Allerdings nicht für die Profis, deren Trikotbrust künftig von Sun Minimeal abgedeckt wird. Bei Evonik geht es um die Trikots der Nachwuchsteams, das Logo des Chemiekonzerns ziert von nun an die Brust der U23 aus der Regionalliga und die der weiteren Jugendmannschaften.

"Wir freuen uns, dass sich Evonik dazu entschieden hat, die Knappenschmiede mit dem Trikotsponsoring und weiteren Aktivitäten sichtbar zu unterstützen. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass sich ein Unternehmen aus der Region unseren Nachwuchsteams widmet und sie so weitreichend unterstützt", erklärt Kaderplaner Ben Manga, der auch als Direktor für die Bereiche Scouting und Nachwuchs zuständig ist.

Zuletzt fungierten die Knappschaft Kliniken als Trikotsponsor der Knappenschmiede-Teams - es war das erste Mal in der Geschichte, dass der Nachwuchs einen eigenen Trikotsponsor hatte. Nun folgt Evonik.

Urs Schnabel, Head of Corporate Identity bei Evonik, begründet: "Die Bekanntheit des FC Schalke 04 und seine tiefe Verbundenheit mit der Region machen den FC Schalke 04 zum idealen Partner, um Fachkräfte und Auszubildende für Evonik zu gewinnen. Allein in Nordrhein-Westfalen arbeiten über 10.000 Menschen für Evonik und die meisten von ihnen im Ruhrgebiet. Die Knappenschmiede steht dabei sinnbildlich für den Anspruch, Leistungsträger zu entwickeln und damit den Erfolg von morgen zu ermöglichen."

Erstmals in Aktion zu sehen sind die Trikots mit Evonik bereits am Samstag. Dann startet die U23 beim SC Wiedenbrück in die neue Regionalliga-Saison.