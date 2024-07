Die U19 des VfL Bochum bleibt in der Vorbereitung weiter unbesiegt. Am Ende des Trainingslagers feierte das Team von David Siebers einen beeindruckenden Sieg.

Zwei Wochen noch, dann startet die U19 des VfL Bochum in die neue Nachwuchsliga des DFB. Neben der Entwicklung der Talente ein Ziel des Revierklubs: einen der ersten drei Tabellenplätze in der acht Teams umfassenden Gruppe zu belegen, um im zweiten Saisonteil gegen die besten Teams des Landes anzutreten.

Dass die Bochumer das Potenzial dafür haben, deuteten sie an diesem Sonntag eindrucksvoll an. Sie besiegten den VfL Osnabrück in einem Testspiel mit 6:1 - und damit einen Gegner, auf den der VfL auch in der Nachwuchsliga treffen wird. Schon am zweiten Spieltag (10. August) findet das Wiedersehen statt.

Mit einem Doppelschlag sorgte Luis Pick für eine 2:0-Pausenführung (33., 35.). Nach dem Osnabrücker Ansclhuss zum Start in die zweite Hälfte (49.) trafen dann Prince Agyemang (52.), Daryl Nana (84.) und Alessandro Crimaldi per Doppelpack (59., 79.). Der erst 16-Jährige kam in diesem Sommer vom VfL Wolfsburg ins Ruhrgebiet und gilt als großes Talent. Zuletzt trainierte er bereits mehrfach mit den Bundesliga-Profis unter Trainer Peter Zeidler.

"Es war ein sehr intensives Spiel bei unangenehmen Temperaturen. Umso bemerkenswerter, wie sich unsere Jungs immer besser ins Spiel gekämpft haben", bilanzierte der Bochumer U19-Trainer David Siebers nach dem Achtungserfolg im Testspiel, das zum Abschluss des Trainingslagers in der Region stattfand.

"Spätestens nach dem 2:0 hatten wir das Spiel im Griff. Der Osnabrücker Anschlusstreffer hat unsere Mannschaft wachgerüttelt. Wir haben viel Spielfreude und Intensität gezeigt und die Gier, trotz harten Tagen im Trainingslager bis zum Ende auf dem Gas zu bleiben. Daher war der Sieg am Ende auch in der Höhe verdient."

Und so tankten die VfL-Talente weiteres Selbstvertrauen für den Saisonstart gegen Hannover 96 in zwei Wochen (4. August). Bisher sind die Bochumer noch ungeschlagen in der Vorbereitung, abgesehen vom 2:2 gegen den FC Ingolstadt am Freitag haben sie alle Testspiele gewonnen.