Neuzugang für die U19 von Schalke 04: Der Revierklub hat einen türkischen U-Nationalspieler in die Knappenschmiede gelotst.

Die U19 von Schalke 04 erhält ein weiteres Mal Zuwachs: Ayman Gulasi läuft künftig für die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert auf. Der 18-Jährige stammt aus Australien und spielte dort zuletzt für Bulls FC Academy. Schalke ist seine erste Station im Ausland.

"Ayman ist ein technisch und spielerisch starker Mittelfeldspieler", lobt Elgert den Neuzugang. "Er verfügt über ein gutes Tempo." Gulasi selbst teilte einen Beitrag des Accounts der Knappenschmiede in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Sehr stolz ein Teil dieses Vereins zu sein."

Gulasi sammelte bereits Erfahrungen als Junioren-Nationalspieler. Der Mittelfeldmann mit türkischen Wurzeln wurde in diesem Frühjahr zu einem Lehrgang der U19-Auswahl eingeladen. Dreimal kam er zum Einsatz, einen Treffer erzielte er dabei.

Bei den Schalker A-Junioren ist Gulasi der siebte externe Neuzugang - so viele Spieler von anderen Verein verpflichteten die Königsblauen in den vergangenen Jahren selten. Mit Mamady Diawara vom FC Brügge kommt ein zweiter Spieler aus dem Ausland. Malik Tubic, Tim Pfeiffer (beide Hoffenheim), Noel Westenberger (Rot-Weiß Oberhausen), Claudio Bettoni Katunda (Paderborn), Mika Wallentowitz (Werder Bremen) wechseln von deutschen Klubs nach Gelsenkirchen.

Sie alle gehen unter der Führung von Trainer Elgert nach der Sommerpause in der DFB-Nachwuchsliga an den Start. Die insgesamt 64 Teilnehmer wurden für die Vorrunde in acht regionale Gruppen eingeteilt. Schalke trifft in Gruppe C auf Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, Preußen Münster, SV Meppen und TSV Meerbusch.

Nach 14 Vorrunden-Partien bilden alle Teams auf den Plätzen eins bis drei die Liga A, für alle weiteren 40 Mannschaften geht es in der Liga B weiter. Der Saisonstart für das neue Ligenformat ist für den August anberaumt.