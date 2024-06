Der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC hat einen großen Namen an Land gezogen. Ein Weltmeister von 1990 wird neuer Trainer der U17-Mannschaft des BSC.

Jürgen Kohler wird Cheftrainer der U17-Mannschaft des Mittelrheinligisten Bonner SC!

"Für mich fühlt es sich an wie nach Hause kommen an. Ich freue mich sehr, wieder beim Bonner SC zu sein", erklärte Kohler bei der Vorstellung.

Der Fußball-Weltmeister von 1990 hatte zuletzt 2012 die U19-Bundesliga-Mannschaft des BSC gecoacht. Nach Stationen in der Seniorenabteilung des VfL Alfter und bei Viktoria Köln folgt für den 58-jährigen Kohler nun die Rückkehr zum Bonner SC.

"Wir freuen uns riesig über die Ankunft von Jürgen. Er hat sich trotz höherklassiger Angebote für unser Projekt entschieden. Von seiner herausragenden fachlichen Expertise kann unsere gesamte Abteilung nur profitieren. Darüber hinaus gewinnen wir mit Jürgen auch einen tollen Charakter dazu", sagt Deniz Bakir, Nachwuchschef beim Bonner SC.

Nach dem Abschied des U19-Cheftrainers Marcel Ndjeng zu Borussia Mönchengladbach hat Recep Kartal, bisheriger Trainer der U17, die älteste Jugendmannschaft der "Junglöwen" übernommen. "Recep hat in der U17 einen tollen Job gemacht und sich diese Chance nun absolut verdient", schildert Deniz Bakir. Kartal betreute die U17 für knapp anderthalb Jahre.

In der abgelaufenen Saison spielte das Team in der Mittelrheinliga zu jedem Zeitpunkt in den Spitzenregionen der Tabelle mit. Dies sorgte für eine Planstelle, die nun mit der Ankunft des erfahrenen Fußballehrers Kohler geschlossen werden konnte. Kohler freut sich bereits auf die Arbeit mit seiner neuen Mannschaft, die in der kommenden Saison in der Mittelrheinliga an den Start gehen wird. Kohler: "Ich konnte die Jungs bereits beim Training beobachten. Wir haben definitiv einige Spieler mit großem Potential. Mein Ziel wird es in der nächsten Saison sein, meine Spieler fußballerisch und charakterlich weiterzuentwickeln. Mit der richtigen Bereitschaft bin ich überzeugt davon, dass wir zusammen eine tolle Zeit haben werde."

Jürgen Kohler: Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister, Serie-A-Meister, Champions-League-Sieger und UEFA-Cup-Sieger

In seiner aktiven Fußballerkarriere wurde Jürgen Kohler 1990 Welt- und 1996 Europameister. Insgesamt spielte der heute 58-Jährige 105 Mal für die Nationalmannschaft. Von allen deutschen Nationalspielern ist Phillip Lahm der einzige Verteidiger mit mehr Länderspielen. Im Verein gewann der Innenverteidiger unter anderem die Champions League mit Borussia Dortmund. Darüber hinaus zählt Kohler auch drei Deutsche Meisterschaften, eine italienische sowie den UEFA-Cup (heute Europa-League) zu seinen Trophäen.