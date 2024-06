Dass U19-Spieler nach zwei Jahren nicht weiter übernommen werden, sondern die Profiklubs verlassen müssen, ist eher die Regel als die Ausnahme. So auch im Fall dieses Gladbacher Talents.

Nach sieben Jahren im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach sucht David Arize eine neue Herausforderung.

In der vergangenen Saison absolvierte der 1,92 Meter große Stürmer 22 U19-Bundesligaspiele und erzielte acht Tore, zwei weitere Treffer bereitete er vor. Doch einen Vertrag für die U23-Mannschaft der Gladbacher erhielt der Deutsch-Nigerianer nicht.

Zuletzt stellt er sich in Österreich im Probetraining des Zweitligisten St. Pölten vor. Auch bei der Reserve des Zweitligisten 1. FC Magdeburg spielte Arize vor. Einige holländische und belgische Klubs sollen nach RevierSport-Informationen Interesse an dem Angreifer bekunden. Doch eine Entscheidung über Arizes Zukunft ist noch nicht gefallen.

RevierSport hat mit Arize, der am 2. Juli 19 Jahre alt wird, gesprochen.

David Arize über...

... sein Aus bei Borussia Mönchengladbach: "Natürlich bin ich ein wenig traurig und enttäuscht, dass es hier nicht weitergeht. Gladbach ist mein Heimatklub. Aber ich mache dem Verein keinen Vorwurf. So ist das Geschäft."

... sein Fazit über seine Zeit bei der Borussia: "Ich hatte sehr schöne sieben Jahre im Verein. Besonders in der U17-Phase, wo ich sehr erfolgreich war. Da habe ich 15 Tore in 16 Spielen geschossen. Im ersten U19-Jahr habe ich mir im Januar einen Außenmeniskusriss zugezogen und bin sieben Monate ausgefallen. Das war keine leichte Zeit. Aber meine Familie und mein Berater waren immer für mich da. Im zweiten A-Jugend-Jahr hatte ich drei leichte Verletzungen und bin leider nur auf 22 Einsätze mit acht Toren und zwei Vorlagen gekommen. Ich würde sagen, dass ich mein Bestes in Mönchengladbach gegeben habe. Für die Verletzungen, die zum Geschäft dazugehören, kann man nichts."

... seine Zukunft: "Aktuell gibt es zwei Vereine aus dem deutschsprachigen Raum, die an mir Interesse bekunden. Aber es gibt auch ausländische Klubs, die mit meinem Berater sprechen. Ich hoffe, dass die Borussia in jedem Fall auf eine Ausbildungsentschädigung verzichten wird. Denn die Vereine sind ja alle nicht auf Rosen gebettet. Ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen und hoffe, dass der Klub mir beim Wechsel keine Steine in den Weg legt."

... seinen großen Traum als Fußballer: "Irgendwann würde ich sehr gerne wieder nach Mönchengladbach zurückkehren und für die Borussia in der Bundesliga Vollgas geben. Diese geilen Fans mit Toren und Erfolgen glücklich zu machen, ist mein Traum. Bis dahin muss ich aber bei anderen Stationen liefern. Ich bin bereit dazu!"