Schalke U19: Sieg gegen RWE für Elgert "verdient, aber zu hoch ausgefallen"

Am 2. Spieltag der U19-Bundesliga West zeigte der FC Schalke 04 eine deutliche Reaktion auf die 1:3-Derbypleite gegen den BVB und gewann mit 5:0 gegen Rot-Weiss Essen.

Es stand der 2. Spieltag der U19-Bundesliga West auf dem Programm und der FC Schalke 04 empfing im Parkstadion Rot-Weiss Essen. Beide Mannschaften ließen zum Auftakt der Saison 22/23 Punkte liegen. Schalke verlor mit 1:3 gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund, RWE nahm gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) zumindest einen Zähler mit. Doch in Gelsenkirchen gab es für die Essener nichts zu holen. Mit 0:5 ging die Mannschaft von Suat Tokat beim S04 baden.

Forzan Assan Ouedraogo brachte die Gastgeber schon in der sechsten Minute früh in Führung. Keke Topp erhöhte nur acht Minuten später sehenswert auf 2:0. Tokat, der für die Partie aufgrund einer Roten Karte gegen Gladbach gesperrt war und das Spiel von der Tribüne aus verfolgte, kommentierte nach dem Schlusspfiff: „Wir kommen nicht gut ins Spiel rein und kriegen früh einen Gegentreffer. Danach haben wir einen Lattentreffer zum Ausgleich. Wenn wir den machen, nimmt das Spiel vielleicht eine andere Dynamik auf. Wir haben den Push, den wir nach der Chance hatten, nicht mitgenommen.“

RWE verpasst gegen Schalke den Anschluss nach der Halbzeit

Mit dem Zwei-Tore-Abstand ging es auch in die Halbzeitpause, aus der RWE deutlich verbessert wiederkam. In den ersten sechs Minuten lag der Anschlusstreffer in der Luft, doch im Gegenzug zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und entschied auf Elfmeter für die Mannschaft von Norbert Elgert. Topp verwandelte sicher und klaute den Essenern jegliche Hoffnung auf Punkte. Danach schien der Tokat-Elf der Stecker gezogen. Erneut Ouedraogo (72.) und d

er eingewechselte Semin Kojic (80.) trafen zum Endstand von 5:0.

„Wir kommen sehr gut aus der Kabine und haben eine große Möglichkeit, treffen den Ball aber aus vier Metern nicht. Das sind 50:50 Spiele, am Ende gewinnt der mit dem größeren Willen. Wir waren in vielen Situationen zu langsam und Schalke hat die Qualität, das in diesen Räumen auszuspielen. Die Niederlage wird uns nicht umhauen, wir stehen wieder auf und müssen weiterhin Gas geben“, fasste der RWE-Trainer die deftige Niederlage zusammen.

Schalke 04: Yusufu – Anubodem, Lanfer (67. Gyamfi), Barthel, Engels – Hansen, Hadzha (78. Grüger), Tonye (67. Osmani), Aninkorah-Meisel (81. Milic) – Topp (78. Kojic), Ouedraogo Rot-Weiss Essen: Sombetzki – Theocharis, Kuhlmann, Hüning, Demircan, Brune, Kazantzidis (46. Seker), Karkar (62. Demirci), Heuser (62. Reck), Munu, Etri (67. Ademi) Tore: 1:0 Topp (6.), 2:0 Ouedraogo (14.), 3:0 Topp (52.), 4:0 Ouedraogo (72.), 5:0 Kojic (80.) Stadion: Parkstadion Schiedsrichter: Marten Kaufels

Rot-Weiss Essen muss zunächst zum BVB

Sein Gegenüber Norbert Elgert zeigte sich nach dem Heimsieg zufrieden: „Sicherlich haben wir hochverdient gewonnen. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass zu Beginn des Spiels und zu Beginn der zweiten Halbzeit Essen jeweils hochkarätige Chancen hatte. Wenn die verwertet werden, haben wir ein ganz anderes Spiel. Von daher: Der Sieg war verdient, ist aber zu hoch ausgefallen. Trotzdem hat meine Mannschaft aber ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Für RWE wird es nach der Pleite nicht einfacher, am nächsten Wochenende (28. August, 11 Uhr) ist Rot-Weiss beim BVB zu Gast. Schalke muss zeitgleich beim Bonner SC antreten.