Schalke - BVB: Brisante Ausgangslage vor Revierderby - wessen Serie reißt?

In der B-Junioren Bundesliga West steigt am Mittwochabend das Revierderby zwischen Schalke und Borussia Dortmund. So ist die Ausgangslage.

Derby-Zeit in der U17-Bundesliga West! Am Mittwochabend empfängt der FC Schalke 04 seinen Erzrivalen Borussia Dortmund (18.30 Uhr, RS-Liveticker). Es ist der Nachholtermin für die im Dezember aufgrund von Corona-Fällen abgesagte Partie. Und die beiden Revierklubs werden wohl vor Selbstvertrauen strotzend in das Duell gehen. Es sind Werte zum Staunen, die S04 und BVB in dieser Spielzeit aufs Parkett legen. Hier geht zum Spieltag und zur Tabelle der U17-Bundesliga West Das gilt insbesondere für die Königsblauen: Sie sind nach zehn Spieltagen noch unbesiegt, bis auf ein Unentschieden gewannen sie alle Saisonspiele. Erst vier (!) Gegentore kassierte das Team von Onur Cinel. Mit 9:1-Toren aus zwei Spielen meldeten sich die Schalker eindrucksvoll aus der Winterpause zurück. Bei einem Erfolg im Derby würden die Schalker die Tabellenführung von Borussia Mönchengladbach übernehmen. Der BVB steht derzeit auf Platz vier, würde aber bei einem Sieg mit den Knappen gleichziehen. Die Dortmunder sind nicht minder gut in Form als der große Kontrahent: Eine Pleite gab es im bisherigen Saisonverlauf, die letzten sechs Partien gewann die Borussia allesamt. Und: auswärts ist das Team um Coach Sebastian Geppert noch ungeschlagen. Kein Wunder, dass Schalke-Trainer auf der Vereinshomepage Cinel warnt: "Wir erwarten den absoluten Ligaprimus der letzten Jahre. Die Dortmunder U17 ist die individuell bestbesetzte Mannschaft der Liga." Doch auch seine Mannschaft habe sich im Laufe der Saison super entwickelt, so Cinel. "Am Mittwoch haben wir die Möglichkeit gegen eine Topmannschaft den nächsten Schritt zu machen."

