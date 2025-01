Matthew Hoppe startete seine Karriere bei Schalke 04, aktuell ist er vereinslos. Das könnte sich bald ändern.

Ziemlich genau vier Jahre sind vergangen, seit Matthew Hoppe seine große Sternstunde erlebte. Der damals 19-Jährige schoss Schalke 04 mit einem Hattrick zum ersten Saisonsieg.

Inzwischen ist Hoppe 23 Jahre alte - und auf Klubsuche. An seine kurze Hochphase auf Schalke konnte der US-Amerikaner nie wieder anknüpfen. Anfang des Jahres löste er seinen Vertrag beim FC Middlesbrough in England auf.

Nun will Hoppe seine Laufbahn wieder ankurbeln - in Nordamerika. Der Stürmer absolviert derzeit ein Probetraining beim Vancouver Whitecaps FC. Darüber berichtet Transfermarkt.de. Der kanadische Klub spielt in der Major League Soccer (MLS), die im Frühjahr in die Saison startet.

Hoppe wäre nicht der erste Ex-Schalker, der in Vancouver anheuert. In den vergangenen zweieinhalb Jahre spielte Alessandro Schöpf dort, der über fünf Jahre für die Königsblauen auflief und auch noch gemeinsam mit Hoppe auf dem Rasen stand.

Für Hoppe wäre es bereits der sechste Verein im fünften Land im Profibereich. 2019 kam er aus seiner Heimat in den Schalke-Nachwuchs. Im ersten Abstiegsjahr erzielte er dann den eingangs genannten Hattrick und drei weitere Tore für Schalke. Er gehörte zu den wenigen Lichtblicken in der Horrorsaison 2020/21.

Daran konnte Hoppe anschließend nicht mehr anknüpfen. Die Königsblauen verkauften ihn an RCD Mallorca, nach einem Jahr ging es weiter zum FC Middlesbrough. Beim englischen Zweitligisten setzte Hoppe sich nicht durch, er wurde an den Hibernian FC nach Schottland und in die USA an die San Jose Earthquakes verliehen.

Nach seiner Rückkehr schaffte es Hoppe in Middlesbrough nicht einmal mehr in den Kader der zweiten Mannschaft. Seit seinem Abschied aus Deutschland brachte es Hoppe in dreieinhalb Jahren auf lediglich 1077 Profi-Minuten.

Nun kämpft der achtmalige US-Nationalspieler um einen Neuanfang - womöglich bei den Vancouver Whitecaps.