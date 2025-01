Ein Blick auf die nackten Zahlen suggeriert, dass der ehemalige Bochumer Vitaly Janelt vor der besten Premier-League-Saison seiner Karriere steht. Brentford dümpelt im Mittelfeld.

Das wäre mal eine Nummer gewesen: Der FC Brentford hatte den FC Arsenal am Neujahrsabend in der Mangel, zumindest kurz. Bryan Mbeumo hatte das Team, in dem der Ex-Bochumer Vitaly Janelt im zentralen Mittelfeld nicht wegzudenken ist, nach 13 Minuten in Führung gebracht.

Zwar berappelte sich der Favorit durch Treffer von Gabriel Jesus (29.), dem Ex-Dortmunder Mikel Merino (50.) und von Gabriel Martinelli (53.) und fuhr noch den Auswärtssieg ein, doch am Ende half Arsenal das nach Liverpools 5:0-Sieg bei West Ham United am Vortag auch nur bedingt weiter: Die Reds sind weiterhin mit sechs Punkten Vorsprung Erster.

Tabellenregionen, mit denen Brentford so gar nichts zu tun hat. Die Bees sind Zwölfter und spielen auch im vierten Premier-League-Jahr um die Ligazugehörigkeit. Janelt dagegen steuert auf die beste Saison seiner Karriere im englischen Oberhaus zu.

Denn der 26-Jährige steht nach 18 Spielen schon bei einem Tor und drei Vorlagen. Das ist genauso gut, wie in der Vorsaison. In Sachen Scorern würde er mit seiner nächsten Torbeteiligung einen neuen persönlichen Rekord aufstellen.

Den Grundstein für die starken Leistungen in der Premier League legte Janelt nach seinem Wechsel zu Beginn der Saison 2020/21 selbst mit. Seine 41 Einsätze in der zweiten Liga verhalfen dem Klub zum ersten Aufstieg in die Premier League, in der man sich nun schon in der vierten Saison wacker hält - auch das ist keine Selbstverständlichkeit.

Der defensive Mittelfeldspieler zählte in allen Spielzeiten zum absoluten Stammpersonal und steigerte dabei seinen Marktwert stetig. Mittlerweile beziffert das Portal "transfermarkt.de" diesen bereits auf 22 Millionen Euro - ein Wert, den sich wohl selbst die Brentford-Verantwortlichen nach der Verpflichtung für rund 600.000 Euro im Oktober 2020 nicht erträumt hätten.

Mit seinen insgesamt 182 Einsätzen (13 Tore, elf Vorlagen) ist Janelt bei den Bees unlängst zu einem Fan-Liebling geworden. Sein Vertrag im Westen Londons läuft noch bis 2026. Gelingt es dem Mann, der einst 54-mal für Bochum auflief (zwei Tore, vier Vorlagen), sich weiterhin von Saison zu Saison zu steigern, dürfte man schon bald auch beim DFB nicht mehr um ihn herumkommen.