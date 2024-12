Nicht nur Thomas Reis und Samsunspor mischen die türkische Süper Lig auf: Auch Aufsteiger Eyüpspor spielt ganz weit vorne mit. Das liegt auch an einem ehemaligen Schalker.

In der Türkei macht Aufsteiger Eyüpspor im Schatten des großen Überraschungsteams Samsunspor von sich reden. Zwar ist der Klub durch das 1:1 gegen den Tabellenzweiten Fenerbahçe Istanbul am vergangenen Spieltag für den Moment aus den internationalen Plätzen rausgefallen, doch der Zwischenstand kann sich sehen.

Denn, dass Eyüpspor als Tabellenfünfter alle Chancen auf das internationale Geschäft hat, liegt zu einem bei weitem nicht unerheblichen Teil an dem ehemaligen Schalker Ahmed Kutucu.

Natürlich war er es, der Eyüpspor gegen Fener in Führung gebracht hatte. Es war das siebte Saisontor des 24 Jahre alten Mittelstürmers. Dazu kommen vier Vorlagen, was für ein Saisonstart des gebürtigen Gelsenkircheners!

"Transfermarkt.de" honoriert das entsprechend. Kutucus Marktwert wurde von 2,4 Millionen Euro auf 3,5 Millionen Euro angehoben - ein sattes Plus von 900.000 Euro! Oder anders gesagt: Kutucu ist jetzt fast ein Drittel mehr wert als vorher.

Bis zum Allzeithoch, das mal bei sechs Millionen Euro lag, fehlt noch ein gutes Stück. 19 Jahre alt war er damals - und spielte für den FC Schalke 04.

Kutucu schaffte den Durchbruch beim FC Schalke 04 nicht

Ahmed Kutucu galt lange Zeit als größtes Talent der Schalker Knappenschmiede. 2011 wechselte er von Rot-Weiss Essen zum FC Schalke 04, mit 18 Jahren spielte der gebürtige Gelsenkirchener zum ersten Mal in der Champions League für die S04-Profis.

Bereits im jungen Alter entwickelte sich Kutucu zum Publikumsliebling und zeigte gute Leistungen. Viele Fans wünschten sich mehr Einsatzzeiten für das Eigengewächs, aber die ehemaligen Trainer David Wagner, Manuel Baum und Christian Gross setzten lieber auf andere Spieler.

Deswegen hatte der Stürmer keine Perspektive mehr bei seinem Herzensverein und wurde 2021 für eine niedrige Ablösesumme in Höhe von 500.000 Euro an Basaksehir verkauft. Den richtigen Durchbruch feierte der heute 24-Jährige aber erst durch seinen Wechsel zu Eyüpspor im Sommer 2023. Seitdem geht es für Kutucu nur steil nach oben. Der dynamische und abschlussstarke Offensivspieler schaffte mit dem türkischen Klub in seiner ersten Saison den souveränen Meistertitel in der 2. Liga.