Türkei: Irre! 30.000 Fans bei Amateurspiel in der 5.Liga

Der türkische Verein Eskisehirspor hat einen Allzeit-Rekord für die türkische Amateurliga aufgestellt. Gegen Manavgat Belediyespor kamen unfassbare 30.000 Fans ins Stadion.

Irre! Am Sonntag waren 30.000 Fans bei einem Amateurspiel der 5. türkischen Liga. Das bedeutet Allzeit-Rekord für die sogenannte Bölgesel Amatör Lig", kurz BAL-Lig genannt.

Aufgestellt hat ihn der türkische Traditionsverein Eskisehirspor. Im "Yeni Atatürk Stadyum" in der 900.000-Einwohner großen Studentenstadt in Zentralanatolien fand am Sonntag das Spitzenspiel zwischen Eskisehirspor und Manavgat Belediyespor statt. Vor dem Spiel hatten beide Vereine jeweils neun Spiele gewonnen und eins verloren. Der Gast aus dem Badeort in der Provinz Antalya hatte die um ein Tor bessere Tordifferenz und stand deshalb an der Tabellenspitze.

Während Manavgat Belediyespor und alle anderen Mannschaften in der Gruppe 6 der BAL-Lig unbeschriebene Blätter sind, gehört Eskisehirspor zu den großen Traditionsvereinen in der Türkei und ist für seine fanatischen Fans bekannt. Der Ex-Klub von BVB-Legende Dede und Michael Skibbe hat einen unvergleichlichen Absturz hinter sich.

Wegen jahrelangem Missmanagement wurde der Klub auch wegen eines viereinhalbjährigen (!) Transferverbots von der Süper Lig in die Amateurklasse durchgereicht. Der erste Versuch eines Wiederaufstiegs ging im vergangenen Jahr daneben. Nun soll es mit dem neuen Vorstand unter Geschäftsmann Ulas Entok für den schlafenden Riesen wieder nach oben gehen.

Das größte Faustfand von "ES-ES", wie der Verein in der Türkei genannt wird, sind die treuen Anhänger. 10.000 Fans sind auch in der 5. Liga eher die Regel als die Ausnahme. Und beim Spitzenspiel war das 35.000-Zuschauer-Stadion mit 30.358 verkauften Karten fast voll. "Wir wollen Eskisehirspor wieder zu den alten Zeiten zurückbringen und unsere Fans glücklich machen", sagte Trainer Ergün Ortakci vor dem Saisonstart.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber nach dem 2:1-Sieg gegen Manavgat Belediyespor haben die "Roten Blitze" nach dem elften Spieltag die alleinige Tabellenführung übernommen. Und das vor 30.000 völlig begeisterten Fans.