Rodrigo Zalazar nimmt bei Sporting Braga den nächsten Anlauf, um zu seiner phänomenalen Form vom Saisonstart zurückzufinden. Das Comeback verlief enttäuschend.

Rodrigo Zalazar hat bei Sporting Braga am Wochenende schon sein zweites Comeback gefeiert. Der einstige Schalker kam nach überstandener Verletzung in der 58. Minute zu seinem Comeback. Kurz zuvor war sein Klub Sporting Braga durch Bruma mit 2:0 gegen Estoril Praia in Führung gegangen.

Zalazars Rückkehr auf den Rasen stand unter keinem guten Stern. Nur zehn Minuten nach Zalazars Einwechslung kamen die Gäste durch Alejandro Marques zum Anschluss (68.). In der 82. Minute markierte Goncalo Costa gar noch das 2:2 - und damit auch den Endstand.

Für Zalazar bleibt das Highlight des Tages damit seine Rückkehr auf den Platz. Eigentlich ist der Uruguayer unverzichtbar für Braga. Doch nach starkem Saisonstart mit elf Scorerpunkten bremsten ihn Ende September Oberschenkelprobleme aus.

Zalazar kämpfte sich wieder rein, gab am 19. Oktober im Pokal sein Comeback. Doch es dauerte nicht lange, da fiel er wieder mit einer Muskelverletzung aus. Zalazar verpasste den Großteil des Novembers, ehe er am Freitagabend dann erneut auf den Rasen zurückkehrte. Diesmal hoffentlich für längere Dauer.

Braga selbst rangiert unverändert weiter auf Rang fünf.

Zalazar zählt zu Schalkes Aufstiegshelden

Im Ruhrgebiet ist er vor allem durch seine Zeit in Gelsenkirchen bekannt. Nach zwei Jahren auf Schalke hatte sich Rodrigo Zalazar im Juli 2023 für einen Wechsel nach Braga entschieden. In 55 Pflichtspielen für die Königsblauen traf er neunmal – unvergessen ist dabei sein Tor zum 3:2-Siegtreffer gegen den FC St. Pauli, das den Schalker Aufstieg in die Bundesliga perfekt machte.

Mit dem FC Schalke 04 stieg Rodrigo Zalazar Ende Mai in die 2. Bundesliga ab – und trotzdem wollte der 24-Jährige in der kommenden Saison unbedingt in der Champions League spielen. Also wechselte er zum portugiesischen Erstligisten Sporting Braga, mit dem er in der Gruppenphase unter anderem auf Union Berlin traf. Als Ablösesumme für den Nationalspieler Uruguays kassierte S04 rund fünf Millionen Euro.

Nun will Zalazar in Braga wieder zu alter Stärke zurückfinden.