Seine Zeit FC Schalke 04 endete in der U23 und mit einer Vertragsauflösung. Jetzt hat Timo Baumgartl jenseits des Atlantiks einen neuen Verein gefunden.

Timo Baumgartl wird in Zukunft für den US-amerikanischen Erstligisten St. Louis City SC auflaufen. Das gab der Klub am Freitag, 29. November, bekannt. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger hat zunächst einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2026 unterschrieben.

„Timo wird mit seiner enormen Erfahrung in Europa im nächsten Jahr eine Schlüsselfigur für unser Team sein. Er bringt nicht nur Erfahrung auf dem Feld mit, sondern hat auch eine Führungspersönlichkeit, die für die Kabine eine Bereicherung sein wird“, sagte SC-Sportdirektor Lutz Pfannenstil, der vor seinem Engagement in den USA bis Mai 2020 Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf war.

Bei St. Louis, die die Western Conference auf Platz zwölf beendet und damit nichts mit der Endausscheidung und der Meisterschaft zu tun haben, trifft Baumgartl unter anderem auf drei im Ruhrgebiet gut bekannte Namen. Jannes Horn und Eduard Löwen trugen schon das Trikot des VfL Bochum, Cedric Teuchert spielte mal für den FC Schalke 04.

So auch Baumgartl, der das Trikot der Knappen von Juni 2023 bis August 2024 trug. Vorweg: Die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllte er nicht. Gerade einmal 13 Spiele absolvierte er für Schalke. Unter dem damaligen Trainer Thomas Reis kam es Mitte September 2023 zu einem Eklat.

Nach einer 1:3-Niederlage beim St. Pauli gab Baumgartl ein emotionales TV-Interview, kritisierte Reis scharf. Daraufhin wurde er für ein Spiel suspendiert. Kurz darauf war dann auch Reis weg. Es folgte Karel Geraerts, unter dem Baumgartl seinen Stammplatz verlor. Am 23. Spieltag der Saison 2023/24 spielte er beim 0:3-Desaster in Magdeburg nur eine Halbzeit, wurde anschließend dann von Geraerts in die U23 geschickt. Danach kehrte er nicht mehr zurück, in den sechs Monaten seitdem trainierte er entweder allein oder in der U23.

Im August dieses setzten beide Parteien dem Kapitel FC Schalke 04 mit der Vertragsauflösung ein Ende. Nun hat Baumgartl also eine neue Aufgabe in den USA gefunden.