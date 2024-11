In Deutschland war Marco Reus mit Borussia Dortmund nah dran an den ganz großen Titeln. In den USA hat er jetzt noch einmal die Chance.

Was Marco Reus im Trikot von Borussia Dortmund verwehrt geblieben ist zwölf Jahre lang verwehrt geblieben ist, könnte nun im Bruchteil dieser Zeit in den USA Realität werden: Mit dem Los Angeles Galaxy ist Reus noch zwei Siege von der Meisterschaft entfernt.

Sicher, aus Sicht der europäischen Topligen mag es „nur“ die USA sein. Und doch steigt das Niveau auf der anderen Seite des Atlantiks kontinuierlich. Die Namen Lionel Messi und Luis Suarez müssen in Deutschland vermutlich die wenigsten googeln.

Für das einstige Traumduo des FC Barcelona war mit Inter Miami allerdings schon in der ersten Runde Schluss. Ganz anders LA Galaxy: Im Halbfinale der Western Conference gab es, mit Reus und dem ehemaligen Schalker Kapitän Maya Yoshida in der Startelf, einen 6:2-Sieg über Minnesota United.

Am kommenden Wochen geht es im Finale dann gegen die Seattle Sounders. Sollte LA Galaxy auch hier als Sieger vom Platz gehen, stünde gegen den Gewinner der Eastern Conference das Spiel um den US-amerikanischen Meistertitel an.

Reus verpasste mit Borussia Dortmund zwei Titel dramatisch

Gegner dort wären entweder die New York Red Bulls oder Orlando City. So nah dran an der nationalen Meisterschaft war Reus zuletzt im Mai 2023, als der BVB nur einen Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 gebraucht hätte. Das Ende ist bekannt: 2:2, Jamal Musiala schießt den FC Bayern München im Parallelspiel zum Meistertitel. In seiner wirklich letzten BVB-Saison stand Reus dann nochmal im Champions-League-Finale, verlor mit dem BVB aber gegen Real Madrid (0:2). Es folgte der emotionale Abschied.

„Wir sind gemeinsam in all den Jahren zusammen gewachsen, haben alle Höhen und Tiefen durchstanden, dafür will ich mich einfach nur bedanken“, schrieb der Mittelfeldspieler im Juni 2024 bei Instagram. Zudem beteuerte Reus, er werde auch seine Mitspieler und die BVB-Angestellten vermissen. „Macht es gut, wir werden uns wiedersehen“, versicherte Reus. Jetzt könnte er seine Karriere, in der ihm auch der WM-Titel 2014 aufgrund einer Verletzung durch die Lappen gegangen ist, mit seiner ersten nationalen Meisterschaft abrunden.