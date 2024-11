In Polen gab es am Donnerstagabend (21. November 2024) große mediale Aufruhr um eine Verhaftung. Bei einem ehemaligen Nationalspieler und Bundesligaprofi klickten die Handschellen.

Der ehemalige polnische Fußballprofi Tomasz Klos ist in seiner Heimat von der Antikorruptionsbehörde CBA in Warschau festgenommen worden. Gegen Klos werde wegen des Verdachts des Steuerbetrugs und der Fälschung von Rechnungen ermittelt, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur in Warschau mit.

Das geschah am Abend des 20. Novembers 2024. Am Freitag, 22. November, kamen neue Informationen ans Tageslicht. Wie der "Przeglad Sportowy" berichtet, durfte der 51-jährige Klos das Gefängnis nach nur zwei Nächten wieder verlassen. Es heißt, dass die Kaution für die Freilassung bei rund 200.000 Zlotych, rund 50.000 Euro, gelegen haben soll. Aber von Aufatmen kann für Klos noch längst keine Rede sein.

"Die Gründe für die Verhaftung sind zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Inoffiziell heißt es, dass es sich um steuerliche Verfehlungen bei der Mehrwertsteuer handeln soll", schreibt das polnische Sportblatt "Przeglad Sportowy".

Der Verteidiger Klos begann seine Profi-Karriere 1995 bei LKS Lodz. Kurz nach Saisonbeginn 2000/2001 kam er in die Fußball-Bundesliga zum 1. FC Kaiserslautern, später wechselte er zum 1. FC Köln, wo er aber lediglich sieben Pflichtspiele bestritt. In der Bundesliga absolvierte er insgesamt 57 Begegnungen, einen Großteil davon für Kaiserslautern. Hinzu kommen 200 Spiele in der polnischen Ekstraklasa sowie 60 Partien in der französischen Ligue 1.

Klos war Spieler der polnischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2002. In Japan und Südkorea war Klos Innenverteidiger Nummer drei. Die polnische Abwehrzentrale bildeten die damaligen Profis des FC Schalke 04: Tomasz Waldoch und Tomasz Hajto.

Im Januar 2004 kehrte er aus Deutschland in seine Heimat zurück und spielte für Wisla Krakau. Klos beendete seine Profikarriere im Jahre 2008. Zuletzt war er öfter als Kommentator für den polnischen Sender TVP tätig.