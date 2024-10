Der ehemalige Schalke-Profi Can Bozdogan ist seit Juli 2023 beim niederländischen Erstligisten FC Utrecht unter Vertrag. Der Klub legte einen famosen Saisonstart hin.

Im Sommer 2023 wechselte Mittelfeldspieler Can Bozdogan vom FC Schalke fest zum FC Utrecht, nachdem er bereits in der Saison 2022/23 auf Leihbasis für den niederländischen Erstligisten unterwegs war.

Für eine Ablösesumme von einer Million Euro verpflichtete der Verein damals den gebürtigen Kölner, nachdem zuvor bereits eine Leihgebühr von 500 Tausend Euro fällig wurde. In 71 Pflichtspielen stand der 23-Jährige seitdem für Utrecht auf dem Feld, in denen er fünf Tore erzielte und acht weitere vorbereitete.

In der laufenden Spielzeit pendelt Bozdogan noch zwischen Startelf und Bank. In acht der bislang neun absolvierten Ligapartien kam der zentrale Mittelfeldspieler zum Einsatz, dreimal spielte er von Beginn an. Seine Rolle hat der ehemalige S04-Profi also noch nicht hundertprozentig gefunden, dafür läuft es für sein Team insgesamt hervorragend.

Die Mannschaft von Trainer Ron Jans, der seit dem 6. September 2023 im Amt ist, legte einen fulminanten Saisonstart hin und gewann sieben der ersten acht Spiele in der Eredivisie. Einzig am 2. Spieltag musste der FCU beim SC Heerenveen die Punkte teilen (1:1). Es folgten sechs Siege in Folge, an denen auch Bozdogan seinen Anteil hatte.

Vor Feyenoord und Ajax - Utrecht auf einem Champions-League-Platz

Der 23-Jährige erzielte beim 2:1-Erfolg gegen Twente Enschede am 4. Spieltag das Siegtor. Am 7. Spieltag lag der FC Utrecht bei AZ Alkmaar mit 0:1 hinten, bis Bozdogan den Ausgleichstreffer von Yoann Cathline vorbereitete und die Wende einleitete. Am Ende gewann Utrecht mit 2:1.

Erst am vergangenen Sonntag mussten sich die Rot-Weißen erstmals geschlagen geben. Zu Hause setzte es gegen den amtierenden Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer Feyenoord Rotterdam eine 0:2-Niederlage. Bozdogan wurde in der Pause eingewechselt, konnte aber nicht mehr die erste Saisonniederlage verhindern.

Trotzdem ist es für den Verein, der zuletzt in der Saison 2010/11 in einem internationalen Wettbewerb vertreten war, ein beeindruckender Saisonstart. Platz zwei belegen die Utrechter, lediglich der amtierende Meister PSV Eindhoven, der noch keinen Punkt abgegeben hat, liegt vor dem Bozdogan-Team.

Damit steht der FCU auf einem direkten Champions-League-Platz, direkt vor den Schwergewichten Feyenoord Rotterdam und Ajax Amsterdam. Ob der Klub aus der viertgrößten Stadt der Niederlande, der die vergangenen drei Spielzeiten immer auf Rang sieben abschloss, diese Platzierung halten kann, wird sich zeigen.