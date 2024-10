In den USA werden die Gehälter der Erstligaprofis veröffentlicht. Der ehemalige RWE-Spieler Lawrence Ennali streicht eine üppige Summe ein.

Lawrence Ennali ist derzeit verletzt, doch ein Blick auf den Gehaltszettel dürfe ihn aufheitern. Die US-amerikanische erste Liga hat die Gehälter aller Profis veröffentlicht - und damit auch das des ehemaligen RWE-Profis Ennali, der mittlerweile bei Houston Dynamo spielt.

Sein Basisgehalt liegt demnach bei 450.000 US-Dollar. Das sind rund 415.000 Euro. Mit weiteren Boni, wie etwa einem Handgeld bei Unterschriften, kommt Ennali auf ein Jahresgehalt von 524.250 US-Dollar - also fast 484.000 Euro.

Eine stattliche Summe für Ennali, der sei Anfang September jedoch zuschauen muss. "Wir sind traurig, mitteilen zu müssen, dass Lawrence Ennali einen Kreuzbandriss erlitten hat, der gleichzeitig das Saisonaus bedeutet. Wir wünschen ihm eine baldige Genesung und werden ihn auf dem Weg zurück auf den Platz bei jedem Schritt begleiten", teilte Houston Dynamo damals in den Sozialen Medien mit.

Für Ennali ist diese schwere Verletzung natürlich ein großer Rückschlag. Schließlich konnte er nach zwei Einwechslungen in Folge mit dem Premierentor Eigenwerbung für einen möglichen ersten Startelfeinsatz betreiben, nun wird aber mehrere Monate kein weiteres Spiel dazukommen.

Lionel Messi (Inter Miami) wird mit einem Basisgehalt von 12.000.000 US-Dollar pro Jahr gelistet. Mit Boni stehen über 20.000.000 US-Dollar auf dem Zettel. Damit ist er mit großem Abstand bestbezahltester Profi der MLS.

Erst Mitte Juli wechselte der gebürtige Berliner von Górnik Zabrze in die USA. Beim polnischen Erstligisten absolvierte er in der vergangenen Saison 26 Liga-Partien und erzielte fünf Treffer. 18 Mal stand Ennali in der Startelf, achtmal wurde er eingewechselt.

Bei RWE konnte Lawrence Ennali in der 3. Liga nicht überzeugen

Vor seinem einjährigen Intermezzo in Polen spielte der 1,72-Meter-Mann in der Saison 2022/23 auf Leihbasis für Rot-Weiss Essen. Obwohl Ennali von Cheftrainer Christoph Dabrowski in 37 Pflichtspielen (vier Tore, drei Vorlagen) eingesetzt wurde, konnte er nur selten dieses Vertrauen rechtfertigen und sicherte sich mit RWE nur durch Schützenhilfe den Drittliga-Klassenerhalt.

Sein Stammverein Hannover 96 gab ihn nach der Leih-Rückkehr dann nach Polen ab, von dort aus folgte der Schritt in die USA. Nun muss sich Ennali aber erst einmal von einem Kreuzbandriss erholen.