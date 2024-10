Er kam einst aus Japan zum VfL Bochum, jetzt spielt er wieder in der Heimat. Im Alter von 36 Jahren könnte dieser Mittelfeldmann noch einmal einen Erstliga-Aufstieg feiern.

Lange war Takashi Inui nicht beim VfL Bochum. Genauer gesagt war es nur die Saison 2011/12, die der quirlige Japaner im Ruhrpott verbrachte. Aber die reichte, um seiner Karriere entscheidenden Schwung zu verleihen.

Jetzt spielt Inui wieder in seiner Heimat Japan und hat dort auch im Alter von 36 Jahren noch Ambitionen. Denn mit Shimizu S-Pulse geht es um nichts weniger als um den Aufstieg in die erste Liga.

Mit Inui im Kader ist Shimizu aktuell Zweiter. Auf Tabellenführer FC Yokohama fehlt nur ein Punkt, während der Tabellendritte V-Varen Nagasaki schon sieben Punkte hinter der Inui-Truppe liegt. Die besten zwei Teams aus Japans zweiter Liga steigen direkt auf.

Stand jetzt wäre Shimizu S-Pulse eines der beiden. Schon am Sonntag, 27. Oktober, 6 Uhr, könnte das Team von Inui alles klarmachen. Mit einem Sieg bei Abstiegskandidat Tochigi SC wäre Shimizu bei noch zwei ausstehenden Spielen durch.

Die Plätze drei bis sechs spielen in Play-offs. Ein Schritt, den sich Shimizu wohl sparen wird. Seinen Anteil daran hat auch Takashi Inui. Der 36-jährige Linksaußen hat in 27 Ligaspielen fünf Tore erzielt und sieben Vorlagen gegeben. Das erinnert doch stark an seine Zeit beim VfL Bochum.

Inui spielte nur eine Saison beim VfL Bochum

Inui, im Sommer 2011 mit ordentlichen Statistiken aus Japans erster Liga gekommen, spielte sich sofort fest. Mit Platz elf endete die Zweitligasaison für den VfL Bochum zwar nur mittelmäßig, für Inui jedoch stark. 30 Spiele, sieben Tore, fünf Vorlagen. Das rief Bundesligist Eintracht Frankfurt auf den Plan.

Aus rund 500.000 Euro, die der VfL Bochum an Cerezo Osaka überwiesen hatte, machte Frankfurt etwas weniger als 1,5 Millionen Euro. In drei Jahren machte Inui 87 Spiele für die Hessen, traf neunmal und legte 20 Tore auf.

Im Sommer 2015 zog es ihn weiter zu SD Eibar nach Spanien. Später spielte er auch noch für Betis Sevilla und CD Alaves, ehe er im Sommer 2019 nach Eibar zurückkehrte. Zwei Jahre später verließ er Spanien nach 166 Erstligaspielen, 16 Toren und 14 Vorlagen endgültig und kehrte zurück zu Cerezo Osaka nach Japan. Im Sommer 2022 schloss er sich dann Shimizu S-Pulse an, wo er seither spielt.