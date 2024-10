Aktuell bremst ihn eine Verletzung aus, doch ein ehemaliges Talent des MSV Duisburg hat im Ausland ein paar große Schritte nach vorne gemacht. Gerade spielt er in der Schweiz.

Sinan Karweina war beim FC Luzern gesetzt. Siebenmal lief er für den Schweizer Erstligisten in dieser Saison schon auf, siebenmal von Beginn an. In der Liga zahlte der 1,73 Meter große Mittelstürmer das mit einem Tor und zwei Vorlagen zurück.

Es lief gut bei dem einstigen Angreifer des MSV Duisburg. Doch seit Ende September muss Karweina unfreiwillig zuschauen. Eine Muskelverletzung bremst den gebürtigen Gummersbacher aus - vermutlich bis zum Jahresende.

Besonders bitter: Nicht nur der 25-Jährige war gut aufgelegt, auch der FC Luzern. Der ehemalige Klub von Max Meyer belegt in der Super League Platz drei, mit Tuchfühlung zu Tabellenführer FC Zürich. Drei Punkte liegt Luzern dahinter.

Am vergangenen Spieltag gab es eine 1:2-Niederlage gegen die Young Boys Bern um den Ex-Bochumer Silvere Ganvoula. Bern kommt bisher noch gar nicht in Tritt und konnte sich durch den Dreier immerhin mal etwas aus dem Tabellenkeller lösen.

Auch wenn Karweina selbst gerade zuschauen muss, zeigt die Marktwertkurve weiter steil nach oben. Sein letzter Marktwert aus Zeiten beim MSV Duisburg datiert bei "transfermarkt.de" vom 14. Juni 2021 und lag bei 175.000 Euro. Jetzt wird Karweina dort mit 1,7 Millionen Euro gelistet - was fast einer Verzehnfachnung entspricht.

Karweina konnte sich beim MSV Duisburg nie richtig durchsetzen

Karweina spielte in der Jugend bei TuS Reichshof, dem FV Wiehl und schließlich vier Jahre beim 1. FC Köln. Im Alter von 19 Jahren wechselte der Mittelstürmer von Köln zu den Sportfreunden Lotte, wo er erstmals im Profifußball Erfahrungen sammeln konnte.

Nach nur einer Saison wurde der MSV Duisburg auf den schnellen Angreifer aufmerksam und stattete Karweina mit einem Zwei-Jahres-Vertrag aus. 36 Pflichtspiele (7 Tore, 8 Vorlagen) bestritt er in den zwei Jahren für den MSV, aber so richtig durchsetzen konnte sich der 1,73-Meter-Mann in dieser Zeit nicht.

Immer wieder pendelte Karweina, der insgesamt zwölf Spiele verletzungsbedingt verpasste, zwischen Startelf, Bank und einem Tribünenplatz. Von 31 Drittliga-Partien für die Duisburger stand der gebürtige Gummersbacher nur zehnmal in der Startelf. 2021 folgte dann der Wechsel zu Türkgücü München, aber er verließ den Verein nach der Insolvenzanmeldung und der Einstellung des Spielbetriebs schon wieder im März.

Austria Klagenfurt nahm den trickreichen Stürmer dann im Juli 2022 unter Vertrag – eine gute Entscheidung. In 53 Spielen erzielte er 16 Tore und gab zwölf Vorlagen. In Klagenfurt schnellte Karweinas Marktwert erstmals über die Millionenmarke. Im Sommer 2024 schloss er sich dann dem FC Luzern an, wo er dann nochmal wertvoller geworden ist.