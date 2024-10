Rabbi Matondo hat beim schottischen Topklub Glasgow Rangers einen durchwachsenen Saisonstart hinter sich. Derzeit ist er verletzt - soll aber noch in diesem Jahr zurückkehren.

Beim FC Schalke 04 ist Rabbi Matondo nie angekommen, in Schottland schon eher. Der Start in die aktuelle Saison lief für die Glasgow Rangers mit Platz drei nach acht Spielen passabel, wobei Stadtrivale Celtic auf der Eins auch schon sechs Zähler Vorsprung hat.

Deutlich turbulenter ging es allerdings noch bei Rabbi Matondo persönlich zu. Der 24 Jahre alte Flügelflitzer durfte in den ersten vier Ligaspielen viermal ran, zweimal sogar von Beginn an. Blieb er zunächst noch ohne Torbeteiligung, platzte sein Knoten Ende August beim 6:0 gegen Ross County.

Zwei Tore und zwei Vorlagen lieferte der gebürtige Liverpooler, eine überragende Leistung. Doch auf den Höhenflug folgte der Fall. Im darauffolgenden Stadtderby gegen Celtic musste Matondo schon nach 38 Minuten raus und fällt seitdem mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Eine Rückkehr des zwölfmaligen walisischen Nationalspielers ist für Anfang Dezember dieses Jahres geplant. Für die Glasgow Rangers erzielte er bisher in 65 Spielen acht Tore und gab zwölf Vorlagen.

Schalke zahlte 2019 rund zehn Millionen Euro für Matondo

Im Januar 2019 hatten die Königsblauen, damals ein Top-Team, Matondo für rund zehn Millionen Euro von Manchester City verpflichtet. Schalke war da gerade ins Achtelfinale der Champions League eingezogen, Domenico Tedesco galt als Deutschlands größtes Trainer-Talent und beim Nachbarn BVB hatte gerade Jadon Sancho Erfolg – ebenfalls ein von ManCity verpflichtetes Talent.

Doch während der anfangs immer mal wieder mit ihm verglichene Sancho beim BVB durchstartete, blieb Matondo Ersatzspieler, wurde an Stoke City (Rückrunde 2020/21) und Cercle Brügge (Saison 2021/22) verliehen. Doch erst in Brügge zeigte er die Form, die sich Schalke von Beginn an erwünscht hätte.

In die Vereinsgeschichte des FC Schalke 04 ging Rabbi Matondo letztlich als Millionen-Flop ein. Nur 30 Bundesligaspiele bestritt der heute 24-Jährige für die Königsblauen. Schlussendlich verkaufte Schalke Matondo nach der Brügge-Leihe im Sommer 2022 für rund drei Millionen Euro fix an die Glasgow Rangers - wo er bis heute spielt.