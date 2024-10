Im Sommer wollte Armel Bella Kotchap weg vom FC Southampton, war sogar schon bei der TSG 1899 Hoffenheim zum Medizincheck. Der Deal platzte. In England läuft es nicht.

Bei Armel Bella Kotchap läuft es einfach nicht. Der zweifellos hoch veranlagte Innenverteidiger, der seine Ausbildung unter anderem beim MSV Duisburg und beim VfL Bochum genossen hat, ist in England nicht gefragt.

Eigentlich wollte er seinen Arbeitgeber FC Southampton im Sommer auch schon verlassen, wurde unter anderem bei der TSG 1899 Hoffenheim vorstellig. Dem Vernehmen nach sei Bella Kotchap durch den Medizincheck gefallen. Der Transfer platzte.

So spielt er auch in dieser Saison für Southampton. Sonderlich viele Einsatzzeiten bekommt er aber nicht. Gerade einmal 26 Minuten aus der zweiten Runde des EFL-Cups (5:3-Sieg bei Cardiff City) stehen 2024/25 im Portfolio des 22-Jährigen. In der Premier League stand er bis dato noch gar nicht im Kader.

Dabei sah es lange nach einer steilen Karriere aus. Im Sommer 2017 schloss sich der gebürtige Pariser der U17 des VfL Bochum an, von wo aus er den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. In der Saison 2020/21 half er mit 28 Einsätzen, dass der VfL Bochum, wo er seit 2017 spielte, zurück in die Bundesliga kam.

Mit dem VfL schaffte er danach fast sensationell den Klassenerhalt. Es folgte der Wechsel in die Premier League. Für elf Millionen Euro ging er im Sommer 2022 zum FC Southampton. Die Ablöse bedeutete für den VfL mit Abstand einen Rekordtransfer. Das bisher meiste Geld brachte der Wechsel von Nationalspieler Leon Goretzka zum FC Schalke 04 im Sommer 2013 ein (in Summe am Ende rund 5,5 Millionen Euro). Im September 2022 feierte er dann sein Debüt für die DFB-Auswahl unter Hansi Flick. Er fuhr auch mit zur WM nach Katar.

Nach seiner ersten Saison in England, an deren Ende Southampton abstieg, wurde Bella-Kotchap nach Eindhoven verliehen. Dort lief es jedoch nicht für den Innenverteidiger. Unter anderem verpasste er 18 Spiele mit einer Schulterverletzung.

Jetzt gerät seine Karriere etwas ins Stocken. Klar ist aber auch: Bella Kotchap ist erst 22 Jahre alt. Ihm stehen weiterhin alle Türen offen. Am meisten helfen ihm aber Einsatzminuten. Und die bekommt er gerade nicht.