Los Angeles Galaxy steht kurz davor, sich als Meister der Western Conference für den Endrunden-Modus der MLS zu qualifizieren. Zwei im Ruhrgebiet bestens bekannte Spieler sind dabei.

Noch vier Punkte trennen Los Angeles Galaxy vom Etappenziel Meisterschaft in der Western Conference. Die Major League Soccer (MLS) ist in zwei Unterligen aufgeteilt: die Eastern und die Western Conference. Dort sind regulär jeweils noch zwei Spieltage zu spielen.

In der Western Conference liegen Lionel Messi und Inter Miami vorne und sind nur noch theoretisch von Platz eins zu verdrängen, genauso wie LA Galaxy im Westen. Verfolger Los Angeles FC hat zwar noch drei Spiele auf dem Konto, aber eben auch sechs Punkte Rückstand.

Dort ist Mitte August Marco Reus zur Mannschaft gestoßen, der sich nach zwölf Jahren bei Borussia Dortmund im Sommer gen USA verabschiedet hat. Sein Start bei LA Galaxy lief mit einem Tor und zwei Vorlagen in fünf Spielen vielversprechend, jetzt ist er allerdings verletzt.

Unkaputtbar ist dagegen Maya Yoshida, der auch im Alter von 36 Jahren jedes Spiel macht. 32 von 32 möglichen Einsätzen stehen zu Buche, dabei hat der Japaner zwei Tore geschossen. Zudem ist er Kapitän der Mannschaft.

Yoshida war auch in seinem Schalke-Jahr gesetzt

Ähnlich sah es während seiner Zeit auf Schalke aus. In der Innenverteidigung der Gelsenkirchener war Yoshida in der Saison 2022/23 gesetzt. Er bestritt 29 Partien und trug als Stellvertreter zeitweise die Kapitänsbinde. Nur in der Schlussphase der Saison verpasste er einige Partien aufgrund von Verletzungsproblemen.

Die Major League Soccer (MLS) wird zunächst in zwei Gruppen unterteilt, die Eastern und die Western Conference. Nach der regulären Runde qualifizieren sich die besten sieben Mannschaften jeder Conference für die MLS-Cup-Playoffs zur Bestimmung des MLS-Cup-Siegers. Die jeweiligen Gewinner der Conference sparen sich allerdings diesen Zwischenschritt und stoßen direkt ins Halbfinale vor.

Für Yoshida ist Los Angeles die erste Station außerhalb Europas, seit er 2010 sein Heimatland verlassen hatte. Der frühere Kapitän der Nationalmannschaft verbrachte die längste Zeit seiner Karriere beim FC Southampton in England. Zudem spielte er für VVV-Venlo, Sampdoria Genua und eben für Schalke.

Sollte Los Angeles Galaxy seine Conference gewinnen, würden sie noch ein Halbfinale und das Finale vom Titel in den USA trennen. Und da kann es schon zum Duell mit Lionel Messi und Inter Miami kommen. Lange dürften sich beide Mannschaften nicht mehr aus dem Weg gehen.