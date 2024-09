Ivan Rakitic: "Habe dreieinhalb Jahre Schalke zu hundert Prozent genossen!"

Ivan Rakitic lässt seine Karriere in Kroatien ausklingen. In seiner großen Karriere spielt auch der FC Schalke 04 eine wichtige Rolle. Der Verein prägte ihn.

Seit Anfang dieser Saison spielt Ivan Rakitic wieder in seiner sportlichen Heimat. Zum Ausklang seiner Karriere hat der 36-Jährige bei Hajduk Split angeheuert. Es gibt wenig, was der kroatische Nationalspieler nicht erreicht hätte. Den Champions-League-Sieg mit dem FC Barcelona, die Titel in der Europa League mit dem FC Sevilla.

Aber auch die Bundesliga und dort besonders der FC Schalke 04 spielten in seiner Vita eine besondere Rolle. Von 2007 bis 2011 stand er 135-mal für die Königsblauen auf dem Feld und wird immer noch als DFB-Pokal-Sieger geführt, auch wenn er da schon längst beim FC Sevilla unter Vertrag stand.

Das ist für ihn auch über zehn Jahre später noch ein Wermutstropfen, wie er im Interview mit dem Portal „transfermarkt.de“ erzählte: „Es hätten noch ein paar Titel mehr sein können oder fast schon müssen (lacht). Ich wäre gerne mal Schweizer Meister mit Basel geworden oder hätte das DFB-Pokalfinale 2011 mit Schalke gespielt.“

Trotzdem hat er seine Zeit im Ruhgebiet in bester Erinnerung behalten – wenn auch mit einigen kleinen Abstrichen. „Mir fallen da ganz viele Sachen ein, gute und nicht so gute. Ich habe vor allem gelernt, dass man auch mal auf die Nase fallen muss. (lacht) Aber ich habe dreieinhalb Jahre Schalke zu hundert Prozent genossen! Ich habe wirklich nur die besten Worte für Schalke, die Bundesliga und Deutschland“, sagte er. „Es ist schade, dass es irgendwann zu Ende ging.“

Und auch wenn Rakitics Karriere beinahe vollkommen scheint, gibt es doch einige Punkte, die er noch gerne abgehakt hätte. „Ich werde mir nie verzeihen, dass ich nie in der Serie A gespielt habe. Ich hätte wirklich gerne mal in Italien gespielt und stand auch oft kurz davor, aber es hat leider nie geklappt“, erklärte er.

Ich hätte gerne noch mal mit Manuel Neuer gespielt. Er ist ein super Freund von mir. Ich beobachte ihn weiter auf dem Fernseher und feuere ihn an. Ivan Rakitic, ehemaliger Schalke-Profi

Auch eine zweite Station in der Bundesliga fehlt in seiner Karriere. 2019, als er in Diensten des FC Barcelona stand, war Rekordmeister Bayern München interessiert. Aber aus diesem Wechsel wurde nichts. „Es war so ein bisschen wie mit der Serie A: Manchmal fühlt es sich so an, als wäre man nah dran, aber am Ende ist man doch weit davon entfernt.“

Das wurmte ihn aus einem Grund besonders: „Ich hätte gerne noch mal mit Manuel Neuer gespielt. Er ist ein super Freund von mir. Ich beobachte ihn weiter auf dem Fernseher und feuere ihn an. Ich habe einen Riesenrespekt vor der Bundesliga und dem FC Bayern.“

Ganz ohne Ziele ist Rakitic im Herbst seiner Karriere aber nicht. Noch drei Spiele fehlen ihm, um in der Champions League die 100-Spiele-Marke zu durchbrechen. Das würde er nur zu gerne erreichen. „Das würde bedeuten, dass ich mit Hajduk Meister geworden bin. Damit wäre ich einverstanden (lacht)“, erklärte er. „Im Ernst: Es wäre natürlich schon, diese Marke zu erreichen. Hätte mir jemand vor meinem ersten Champions-League-Spiel gesagt, dass ich mal so nah an diese Zahl herangekommen werde, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Von allen Spielern ist es der Traum, in der Champions League zu spielen.“