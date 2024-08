Einst gehörte Ahmed Kutucu zu den vielversprechendsten Talenten beim FC Schalke 04, mittlerweile spielt der Offensivmann in der Türkei.

Ahmed Kutucu galt lange Zeit als größtes Talent der Schalker Knappenschmiede. 2011 wechselte er von Rot-Weiss Essen zum FC Schalke 04, mit 18 Jahren spielte der gebürtige Gelsenkirchener zum ersten Mal in der Champions League für die S04-Profis.

Bereits im jungen Alter entwickelte sich Kutucu zum Publikumsliebling und zeigte gute Leistungen. Viele Fans wünschten sich mehr Einsatzzeiten für das Eigengewächs, aber die ehemaligen Trainer David Wagner, Manuel Baum und Christian Gross setzten lieber auf andere Spieler.

Deswegen hatte der Stürmer keine Perspektive mehr bei seinem Herzensverein und wurde 2021 für eine niedrige Ablösesumme in Höhe von 500.000 Euro an Basaksehir verkauft. Den richtigen Durchbruch feierte der heute 24-Jährige aber erst durch seinen Wechsel zu Eyüpspor im Sommer 2023. Seitdem geht es für Kutucu nur steil nach oben. Der dynamische und abschlussstarke Offensivspieler schaffte mit dem türkischen Klub in seiner ersten Saison den souveränen Meistertitel in der 2. Liga.

Mit 14 Toren und vier Vorlagen in 21 Partien hatte er einen erheblichen Anteil am Aufstieg. An diese starken Leistungen konnte Kutucu in der noch jungen Saison im türkischen Oberhaus nun anknüpfen. In den ersten beiden Partien legte der Ex-Schalker, der mittlerweile auf dem offensiven Flügel spielt, jeweils einen Treffer auf.

Das Highlight folgte dann am dritten Spieltag: Beim Auswärtsspiel in Sivasspor erzielte Kutucu mit einem Distanzschuss das Tor des Tages zum 1:0-Endstand. Nach drei Partien gehört der 24-Jährige mit einem Tor und zwei Vorlagen zu den Top-Scorern in der ersten türkischen Liga. Nur Nuno Da Costa (Kasimpasa) sammelte mehr Scorerpunkte als der Gelsenkirchener Junge.

Ahmed Kutucu - Marktwert wieder verdreifacht

Nicht nur persönlich, sondern auch mannschaftlich läuft es aktuell hervorragend für Kutucu. Denn: Der Aufsteiger erwischte mit sieben Punkten einen starken Start und rangiert aktuell auf Tabellenplatz zwei. Es wird spannend, wie es für Eyüpspor und Kutucu in den kommenden Wochen weitergeht.

Klar ist: Für Ahmed Kutucu war der Wechsel im letzten Jahr genau der richtige Schritt. Seitdem verdreifachte das einstige Schalke-Talent seinen Marktwert wieder auf 1,5 Millionen Euro (transfermarkt.de).