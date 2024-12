Die Frauen des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund verabschieden sich in die Winterpause. Beide feiern wieder einen Sieg.

Zum Jahresabschluss in der Frauen Westfalenliga hat der FC Schalke 04 am Samstag noch einmal einen Kantersieg eingefahren. Durch das 6:0 (3:0) gegen den SV Oesbern bleiben die Königsblauen auch im 15. Ligaspiel in Folge ohne Niederlage und stehen mit Lokalrivale Borussia Dortmund an der Spitze.

„Das Ergebnis spricht für sich! Es war ein gelungener Jahresabschluss, der Jubel ist verdient. Über die gesamte Distanz waren wir die bessere Mannschaft“, freute sich S04-Trainer Stefan Colmsee gegenüber den Vereinsmedien. „Wir haben uns mit dem Ergebnis belohnt, und auch die Spielerinnen, die später reinkamen, haben ihre Spielzeit direkt genutzt. Ich bin sehr stolz, dass wir unser Ziel, ungeschlagen in die Pause zu gehen, erreicht haben.“

Bereits zur Halbzeit hatten die Schalkerinnen ein 3:0-Führung herausgeschossen. Michelle Biskup (3.), Shari Noffke (29.) und Jennifer Moses (30.) brauchten gerade einmal eine halbe Stunde, um für klare Verhältnisse zu sorgen. „In der ersten Hälfte haben wir den Ball sehr gut laufen lassen, unsere Aktionen sauber zu Ende gespielt und verdient geführt“, erklärte Colmsee.

Nach einer Stunde war das Spiel endgültig entschieden. Moses (46.) und Noffke (58.) schnürten jeweils ihren Doppelpack, ehe Barakissa Coulibaly für den Endstand sorgte (82.).

BVB gibt sich keine Blöße

Für die Halbjahres-Meisterschaft reichte es für S04 allerdings nicht. Denn Borussia Dortmund zog am Sonntag nach und gewann mit 7:0 (4:0) beim Herforder SV Borussia Friedenstal. Damit beträgt der Vorsprung des BVB weiter einen Punkt.

Bereits in der ersten Halbzeit trafen Marie Grothe (12.), Sarah Giebels (21.) und Marjana Naceva (41.) für die Borussinnen. Ein Eigentor der Gastgeberinnen ließ schon vor der Halbzeit kaum einen Zweifel am Sieger des Spiels.

Nach dem Seitenwechsel schnürte Giebels ihren Dreierpack (58./60.). Madita Sommers (78.) setzte den Schlusspunkt gegen den Tabellenletzten.

Für beide Teams geht es nach der Pause mit einem Auswärtsspiel wieder los. Die Schalkerinnen reisen zum SVKT 07 Minden (23. Februar 2025, 15.30), während der BVB am gleichen Tag beim SuS Concordia Flaesheim antritt (15 Uhr).