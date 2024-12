Die beiden Top-Teams der Frauen-Westfalenliga lassen auch am 14. Spieltag keine Punkte liegen.

Während es für die SGS Essen (Frauen-Bundesliga) und VfL Bochum (2. Bundesliga) an diesem Wochenende aufgrund der Länderspiel-Pause keine Spiele zu bestreiten gab, waren der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund in der Westfalenliga wieder auf Punktejagd. Und beide gaben sich auch am 14. Spieltag keine Blöße. Die beiden Revier-Klubs marschieren im Kampf um den Aufstieg weiter im Gleichschritt vorne weg.

Die S04-Frauen setzten sich dabei mit 3:0 (0:0) bei der SV Germania Hauenhorst durch. Edina Habibovic (59., Elfmeter), Jennifer Moses (76.) und Celina Jürgens (91.) trafen für das Team von Trainer Stefan Colmsee. „Hauenhorst hat alles reingeworfen. Uns hingegen hat in den ersten 45 Minuten etwas Struktur gefehlt, dazu kamen einige unglückliche Ballverluste“, sagte er.

In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Schalkerinnen aber zielstrebiger und holten so den elften Saisonsieg und sind so weiter als einziges Team in der Liga noch ohne Niederlage. „Wir sind stolz darauf, wie wir die Partie zu Ende gebracht haben und freuen uns über den Sieg, es war kein leichtes Spiel. Unsere Leistung in der zweiten Halbzeit war deutlich besser als in der ersten, sodass wir am Ende verdient gewonnen haben. Wir haben insgesamt nicht viel zugelassen, meine Mannschaft hat eine ordentliche Leistung gebracht“, erklärte Colmsee.

Trotz des Sieges stehen die Schalkerinnen mit 36 Punkten weiterhin einen Zähler hinter Borussia Dortmund auf dem zweiten Tabellenplatz.

BVB gewinnt Spitzenspiel

Dabei hatten die BVB-Frauen an diesem Spieltag auf dem Papier die schwierigere Aufgabe vor sich. Es ging gegen den FC Iserlohn, der hinter Dortmund und Schalke auf dem dritten Platz stand. Aber die Borussinnen zeigten auch hier keine Schwäche. Sie gewannen mit 2:0 (1:0) und festigten so die Spitze. Marjana Naceva (34.) und Mara A Tayeh (80.) erzielten die Treffer für Schwarz-Gelb.

Die nächste Aufgabe für den BVB wird auf dem Papier deutlich leichter. Sie reisen am kommenden Spieltag zum Tabellenletzten Herforder SV Borussia Friedenstal (8. Dezember, 12.30 Uhr). Bereits einen Tag zuvor empfängt der FC Schalke 04 den SV Oesbern (17 Uhr).