Die Frauen des FC Schalke 04 sind weiterhin im Westfalenpokal vertreten. Am Samstag sicherten sie sich den Einzug ins Viertelfinale.

Die Frauen des FC Schalke 04 dürfen im Westfalenpokal weiter vom großen Wurf träumen. Sie zogen am Samstag ins Viertelfinale des Verbandswettbewerbs ein - zum zweiten Mal in Serie.

Im Achtelfinale mussten die Königsblaue die bisher größte Hürde nehmen. Der Regionalligist 1. FFC Recklinghausen gastierte im Parkstadion. Schalke setzte sich mit 2:1 durch und zog in die Runde der letzten Acht ein. In der vergangenen Saison scheiterte S04 dort an Westfalenligist BV Werther.

"Wir haben das Spiel verdient gewonnen, vor allem durch unsere kämpferische Leistung", freute sich Torhüterin Julia Matuszek gegenüber Vereinsmedien. Die Keeperin hatte vergangene Saison noch für Recklinghausen gespielt. "Ich war voller Adrenalin, es hat großen Spaß gemacht, auch wenn ich beim Stand von 2:1 schon zwischendurch gezittert habe. Letztlich war ich aber überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden."

Gegen den Tabellenzehnten der dritthöchsten Liga ging Schalke nach 27 Minuten durch Carolin Mai in Führung. Nathalie Bollmann erhöhte noch im ersten Durchgang auf 2:0 (36.). In der letzten halben Stunde musste der Westfalenliga-Tabellenvize jedoch zittern: Vanessa Kniszewski brachte Recklinghausen per Strafstoß-Tor noch einmal heran (64.).

"Wir sind nach der Pause nicht gut rausgekommen, auch wenn wir wussten, dass Recklinghausen Druck machen wird. Wir hatten etwas zu verlieren, da kommt vielleicht der eine oder andere Gedanke in den Kopf", bilanzierte S04-Trainer Stefan Colmsee. Nach dem Gegentreffer sah er jedoch eine Leistungssteigerung seines Teams. "Ich glaube, der Sieg ist am Ende verdient", so das Fazit des Coaches.

Das Viertelfinale wird laut Rahmenspielplan Mitte Februar des kommenden Jahres ausgetragen. Der Gegner der Schalkerinnen steht noch nicht fest. Es geht gegen den Sieger aus der Partie zwischen Bezirksligist Rot Weiss Unna und Westfalenligist DJK Arminia Ibbenbüren.

Auch Borussia Dortmund ist noch im Wettbewerb vertreten. Schalkes Revier- und Ligarivale muss die zweite Runde allerdings erst noch überstehen. Die Partie gegen den SV Fortuna Freudenberg am Samstag war ausgefallen, einen neuen Termin gibt es noch nicht.