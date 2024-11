Seit dem Derby haben die Frauen des BVB und des FC Schalke alles gewonnen. Bei den Schalkerinnen überragte am Wochenende Jennifer Moses mit fünf Toren.

Am zehnten Spieltag der Frauen-Westfalenliga gab es zum ersten Mal das Frauen-Derby zwischen dem FC Schalke und Borussia Dortmund. Am Ende gab es keine Tore - der BVB blieb mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer.

Seitdem gab es drei weitere Spieltage. Und Schalke und der BVB gaben sich keine Blöße mehr. Beide Teams gewannen alle drei Partien. Am letzten Spieltag setzte sich Schalke mit 5:2 gegen Arminia Bielefeld II durch, der BVB gewann 6:0 gegen den SV Thülen - gleichbedeutend mit der Herbstmeisterschaft für die Dortmunderinnen.

BVB-Coach Thomas Sulewski bilanzierte nach dem 6:0: "Wir haben die Mannschaft auf einen tiefstehenden Gegner eingestellt, der die Räume in der eigenen Hälfte eng machen wird. Durch eine schnelle Spielverlagerung und wenige Kontakte sind wir, besonders in der zweiten Hälfte, oft bis zur Grundlinie durchgekommen und konnten scharfe Bälle vor das gegnerische Tor bringen."

Auch bei den königsblauen Frauen gab es ein erfreutes Fazit nach dem abermaligen Erfolg von Coach Stefan Colmsee: „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Es war ein richtig gutes Spiel von uns. Über die ganze Spielzeit hinweg haben wir sehr kontrolliert gespielt und ein gutes Positionsspiel sowie starke Laufwege gezeigt. Das Gegentor nach der Spielunterbrechung und der Elfmeter waren Schönheitsfehler. Insbesondere gefallen hat mir, dass wir über 90 Minuten Gas gegeben haben. Am Ende war es ein verdienter Sieg – auch in der Höhe. Hervorheben möchte ich heute Jenny (Jennifer Moses, Anmerkung der Redaktion), es freut mich ungemein für sie, dass sie diese fünf Tore geschossen hat.“

Zur Pause der Saison führt der BVB die Tabelle mit einem Zähler vor dem FC Schalke an, vergessen darf man auch nicht den FC Iserlohn auf Rang drei, der vier Punkte hinter dem BVB liegt. Will Iserlohn noch ein Wort um den Aufstieg mitreden, dann muss aber am 14. Spieltag (1. Dezember, 15 Uhr) ein Sieg bei Borussia Dortmund her. Auch der FC Schalke wird dieses Duell mit Interesse verfolgen.