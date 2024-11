Die SGS Essen muss bei Werder Bremen die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Dabei haben die Essenerinnen die besseren Chancen.

Allein die Statistik sprach für die SGS Essen: 15:5 Torschüsse sammelte der Frauen-Bundesligist beim Auswärtsspiel gegen Werder Bremen. Für einen Sieg oder gar einen Punkt reichte das allerdings nicht. Mit einer ihrer wenigen Chancen erzielte Tuana Mahmoud das einzige Tor des Tages. Für die Mannschaft von Trainer Markus Högner war das 0:1 (0:0) in der Hansestadt nach dem 0:2 gegen den VfL Wolfsburg die zweite Niederlage in Folge.

"Ich bin schon sehr enttäuscht", sagte Högner. "Bremen hat unseren ersten Fehler im Spiel sofort eiskalt bestraft, aber ich finde, wir haben über die gesamte Spielzeit eine gute Leistung gezeigt." Doch zu einem Tor wollte das nicht führen. Die Essenerinnen ließen einige Chancen liegen und haderten vor dem Gegentor mit einem nicht gegebenen Elfmeter. "Aktuell ist es aber leider so, dass wir uns nicht belohnen und in Führung gegen. Da müssen wir zusammen rauskommen."

Trotz der Enttäuschung stellte der SGS-Coach seiner Mannschaft kein schlechtes Zeugnis aus. "Ich bin aber trotzdem zufrieden mit unserem Spiel, speziell mit Julie Terlinden, die bei ihrem ersten Startelfeinsatz ein richtig gutes Spiel gemacht hat", erklärte Högner.

So geht das Warten auf den dritten Saisonsieg weiter. Die nächste Chance bietet sich der SGS Essen am 11. November. Dann ist RB Leipzig zu Gast an der Hafenstraße. "Wir brauchen einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis", sagte Högner. "Aber solche Situationen gehören manchmal dazu. Wir müssen weitermachen und das Positive aus dem Spiel gegen Bremen mitnehmen und davon habe ich einiges gesehen.“

So spielten sie:

SGS: Winkler - Sterner, Meißner (66. ter Horst), Pucks, Fürst - Kowalski, Platner (75. Pfluger), Purtscheller, Elmazi (85. Enderle), Terlinden (85. Debitzki) - Maier (85. Köpp)

Tore: 1:0 Mahmoud (69.)

Zuschauer: 1121

Schiedsrichterin: Menzel (Stutensee)