Ausverkauftes Parkstadion, der FC Schalke und der BVB hatten beim ersten Frauen-Derby einen perfekten Rahmen. Tore fielen aber keine.

Das erste Frauen-Derby im Ligabetrieb zwischen dem FC Schalke und Borussia Dortmund ist Geschichte. In der Westfalenliga trafen die Frauen-Mannschaften der beiden Erzrivalen aufeinander, der BVB führte die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Schalke an.

Beide Teams wollen in die Regionalliga West aufsteigen, daher war richtig Brisanz in der Partie. Und der Rahmen war eines Spitzenspiels würdig. Das altehrwürdige Parkstadion war ausverkauft - alle 2999 Plätze wurden besetzt.

Nach 90 Minuten sahen die Zuschauer aber keine Tore, denn die beiden Spitzenmannschaften der Liga trennte sich torlos 0:0. Für den BVB war die Kulisse kein Neuland, die Spiele der Dortmunderinnen wurden bereits richtig gut besucht. Die Schalke-Frauen haben noch nie vor so einer Zahl von Zuschauern gespielt, daher brauchten sie etwas, um in die Begegnung zu finden.

Die erste Chance des Spiels gehörte dementsprechend auch dem BVB. Doch den Schuss hielt Schalke-Torhüterin Julia Matuszek stark. In der 21. Minute war Matuszek bereits geschlagen, doch eine Mitspielerin rettete für sie auf der Linie.

In der 39. Minute hatte Schalke dann die erste Gelegenheit - und was für eine. Celina Jürgens kam aus neun Metern zum Abschluss, doch BVB-Keeperin Sandra Schröer rettete ihrer Mannschaft das 0:0. Es war der Startschuss für eine Schluss-Offensive der S04-Frauen vor dem Pausentee.





Doch auch Nathalie Bollmann scheiterte per Kopf völlig freistehend aus wenigen Metern - das musste das 1:0 sein. Doch sie köpfte daneben, so blieb es beim 0:0 zur Pause.

Nach dem Wechsel verhielten sich beide Teams weiter sehr verhalten. Man merkte, dass in erster Linie niemand verlieren wollte. So blieben auch im zweiten Durchgang Chancen Mangelware - was letztlich im torlosen 0:0 mündete. Denn auch Schalkes Hanna Hamdi vergab in der Schlussminute nach einem Fehler in der Dortmunder Abwehr die letzte Möglichkeit der Partie.

Damit konnte der BVB die Tabellenführung verteidigen, Schalke bleibt in Lauerstellung. Vergessen werden beide Teams diesen Tag aber nicht.

Weiter geht es für die Schalker am Sonntag (3. November, 15 Uhr) bei SuS Concordia Flaesheim. Der BVB spielt zeitgleich beim SV Germania Hauenhorst.