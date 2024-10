FC Augsburg 15:30 Borussia Dortmund 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Am Sonntag kommt es in der Frauen-Westfalenliga zum Topspiel zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. So geht der BVB-Coach das Derby an.

Es ist unbestritten das Highlight der bisherigen Saison in der Frauen-Westfalenliga. Der FC Schalke 04 erwartet am Sonntag (27. Oktober, 16 Uhr) zum Revierderby Borussia Dortmund. Mehr Spitzenspiel geht an diesem neunten Spieltag nicht. Schalke ist mit 23 Punkten Zweiter, der BVB hat mit einem Zähler mehr die Tabellenführung inne. Erstmals treffen beide Teams in der Westfalenliga aufeinander - und dann findet das Spiel auch noch im altehrwürdigen Parkstadion statt. Mehr Flair geht kaum. Auch für die BVB-Frauen ist das Derby auf Schalke natürlich ein ganz besonderes Spiel. "Meine persönliche Vorfreude ist sehr groß und auch die Vorfreude in der Mannschaft ist enorm. Natürlich ist es ein besonderes Spiel, welches beide Mannschaften für sich entscheiden wollen. Wir wollen einen perfekten Tag erwischen", erklärte Dortmunds Cheftrainer Thomas Sulewski im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Partie gegenüber RevierSport. Auf die Frage, ob der Coach in dieser Trainingswoche eine andere Anspannung bei seiner Mannschaft wahrgenommen hatte, antwortete er: "Bisher habe ich nichts von einer anderen Anspannung vernommen. Die Mädels sind auf jedes Spiel sehr fokussiert und haben sich durch ihre Leistungen in den letzten Wochen in eine gute Position gebracht. Wir nehmen den Gegner sehr genau unter die Lupe und bereiten uns auf alle Eventualitäten vor. Am Ende des Tages wollen wir aber bei uns bleiben und werden einen klaren Plan haben, wie wir das Spiel bestreiten wollen." Beide Mannschaften haben viele Tore erzielt und wenig Gegentore bekommen. Ich erwarte ein Spiel, das dem Namen Topspiel gerecht werden wird, aber wahrscheinlich auch von Taktik geprägt sein wird. Thomas Sulewski. Ein klarer Plan wird auch erforderlich sein, denn es geht um nicht weniger als die Tabellenführung. Das weiß auch der 34-jährige B-Lizenz-Inhaber: "Beide Mannschaften haben viele Tore erzielt und wenig Gegentore bekommen. Ich erwarte ein Spiel, das dem Namen Topspiel gerecht werden wird, aber wahrscheinlich auch von Taktik geprägt sein wird. Am Ende können Kleinigkeiten den Unterschied machen." Ganz diplomatisch antwortete Sulewski, als er darauf angesprochen wurde, wann Borussia Dortmund dieses Derby gewinnen wird. "...wenn wir ein Tor mehr erzielen als der Gegner", betonte der BVB-Coach.

