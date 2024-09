Die Frauen des VfL Bochum drehen beim 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg II einen Rückstand und bleiben auch im zweiten Heimspiel ohne Punktverlust.

Die Frauen des VfL Bochum haben in der 2. Bundesliga ihren zweiten Sieg gefeiert. Das Team von Trainerin Kyra Malinowski besiegte Mit-Aufsteiger SC Freiburg II vor eigenem Publikum mit 2:1 (1:1).

Damit haben die Bochumerinnen dem Wunsch ihrer Trainerin nach der 1:5-Niederlage in der Vorwoche beim FSV Gütersloh 2009 komplett entsprochen. "Das Gute im Fußball ist, dass es schnell die Gelegenheit gibt, einen Haken an ein Spiel zu machen, weil direkt das nächste Spiel ansteht", sagte sie vor der Begegnung. "Wir werden alles dafür geben, zu Hause ungeschlagen zu bleiben."

Dafür mussten die Bochumerinnen aber viel investieren. Bereits in der 4. Minuten gerieten sie durch Annalena Heck in Rückstand. Allerdings kämpften sich die VfL-Frauen in der Folge in die Partie. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit traf Anna-Luisa Figueira Marques zum viel umjubelten Ausgleich (45.+3).

"Das war für uns erst wieder ein Rückschlag", erklärte Malinowski. "Nichtsdestotrotz hatten wir die Spielkontrolle, waren aber in der ein oder anderen Situation zu unclever. Wir hatten mit Ball zu wenig Bewegung, sind aber dann verdienterweise mit 1:1 in die Halbzeit."

Ungeschlagen waren sie zu Hause zu diesem Zeitpunkt, aber der zweite Sieg im zweiten Heimspiel war ja ebenfalls noch zum Greifen nah. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, noch eine Schippe mehr draufzulegen. Und haben das auch gemacht", meinte Malinowski.

Dabei belohnte sich dann ein Geburtstagskind. Die nun 20-jährige Lucy Karwatzki, die in der ersten Halbzeit für Nina Lange eingewechselt worden war, schoss den Siegtreffer zum 2:1 (63.). Damit sicherten sich die Bochumerinnen die Zweitliga-Punkte vier, fünf und sechs. "In den letzten zehn Minuten haben wir alles wegverteidigt, was von Freiburg kam. Das war eine gute Moral von uns", sagte Malinowski.

Das frühe Aus von Lange war ein Wermutstropfen unter dem Sieg. In einem Zweikampf im Strafraum verletzte sich die VfL-Stürmerin. "Das ist sehr bitter", sagt Malinowski. Eine genaue Diagnose steht noch aus. "Wir hoffen, dass der Ausfall nicht zu lange ist."

Das nächste Spiel bestreiten die VfL-Frauen beim Hamburger SV (29. September, 11 Uhr), ehe es in einer Englischen Woche noch zum Aufeinandertreffen mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern München kommt (3. Oktober, 11 Uhr). Zwei Chancen, um auch endlich die ersten Punkte auf fremden Plätzen zu holen.

So spielten sie:

VfL Bochum: Doege - Haase, Fölsing (75. Rybacki), Huber, Angrick - Wilhelm (61. Klostermann), Kerkhof (61. Freutel), Angerer, Wenzel - Marques, Lange (44. Karwatzki)

Tore: 0:1 Heck (4.), 1:1 Marquez (45.+3), 2:1 Karwatzki (65.)