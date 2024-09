Nach dem ersten Punktgewinn der Saison am vergangenen Wochenende in Köln sollte nun im zweiten Heimspiel der Saison gegen Bayer 04 Leverkusen der erste Saisonsieg für die SGS Essen her.

Doch daraus wurde nichts, denn die stark ersatzgeschwächte SGS Essen unterlag Bayer Leverkusen mit 0:2.

Die spielstarken Leverkusenerinnen übernahmen von Beginn an den Großteil des Ballbesitzes, keine der beiden Mannschaften konnte sich jedoch wirklich große Torchancen erarbeiten. Einen Freistoß der Gäste konnte Kim Sindermann im Essener Tor problemlos parieren und ein Volleyversuch von Anja Pfluger flog drei Meter am Tor vorbei.

Die beste Chance in der ersten Hälfte hatte dann Julia Debitzki in der 29. Spielminuten. Nach einer schönen Kombination auf der rechten Seite über Emely Joester und Lilli Purtscheller, die den Ball mustergültig in den Sechzehner zurücklegte, kam die routinierte Abwehrspielerin aber in Rücklage und schoss das Spielgerät aus kurzer Distanz über den Kasten.

Die SGS kam nun vermehrt zu Konterchancen, doch Purtscheller scheiterte nach starker Vorarbeit von Laureta Elmazi an Bayer-Torhüterin Friederike Repohl, die im kurzen Eck zur Stelle war. Kurz darauf setzte Natasha Kowalski einen Freistoß nur Zentimeter über den Querbalken. Auch Leverkusen kam noch zu einer guten Gelegenheit vor der Pause, doch Sindermann behielt im eins gegen eins mit Caroline Kramer die Oberhand. So ging es mit einem leistungsgerechten Remis in die Pause.

Aus der kamen die Essenerinnen dann aber gar nicht gut heraus und waren die ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff wie im Tiefschlaf. Gleich in der 46. Minute konnte Kristin Kögel unbedrängt abziehen und traf aus der Distanz zur Gäste-Führung ins lange Eck. In der Folge vergaben die Leverkusenerinnen noch zwei weitere Großchancen, bis Janou Levels in der 57. Minute einen Diagonalball im Strafraum herunterpflückte und Sindermann per Chip zum 0:2 überwinden konnte.

SGS Essen - Bayer Leverkusen 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Kögel (47.), 0:2 Levels (58.) Gelb-Rote Karte: Levels (Bayer Leverkusen) wegen wiederholten Foulspiels (67.) Zuschauer: 1512

Gute 25 Minuten vor dem Ende der Partie sah die Torschützin zum 0:2 dann die gelb-rote Karte, doch aus der daraus resultierenden Überzahl konnte die SGS keinen Profit schlagen. Bis auf einen Kopfball von Ramona Maier, dem aber der Druck fehlte, kamen die Lila-Weißen nicht mehr gefährlich vor das gegnerische Tor und mussten sich letztlich mit 0:2 geschlagen geben.

„Wir sind gar relativ gut in die Partie gekommen, hatten aber im Spielaufbau zu viele einfache Fehler“, befand SGS-Trainer Markus Högner. „Wir haben uns gut in die Partie reingekämpft und hatten vor der Pause dann auch gute Chancen, um in Führung zu gehen. Die zweite Halbzeit ging dann natürlich denkbar schlecht los, da waren wir sehr unsicher und nicht Herr der Situation. Diese zehn Minuten haben uns komplett den Stecker gezogen und Leverkusen hat es dann sehr souverän gemacht.“

Weiter geht es für die SGS am Montag, den 30. September beim Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena. Högner hofft vor allem darauf, dass sich die Personallage bis dahin wieder entspannt, denn gegen Leverkusen fiel mit Beke Sterner, Jacqueline Meißner, Lena Ostermeier und Laura Pucks die gesamte Viererkette verletzt aus. „Ich will das nicht als Entschuldigung gelten lassen, aber die personelle Situation ist schon sehr angespannt“, meinte der SGS-Coach. „Aber das gehört zum Sportlerdasein auch mal dazu. Wir haben jetzt eine lange Trainingswoche vor uns, müssen die Ruhe bewahren und auf den Sachen Sachen, die wir gut gemacht haben, aufbauen. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir in der kommenden Woche mit einem Erfolgserlebnis den Bock umstoßen können.“