Im Oktober spielen die Frauenteams von Schalke und dem BVB erstmals gegeneinander. Zuvor sind sie unterschiedlich in die Liga gestartet.

Zum ersten Mal spielen die Frauenteams von Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 in einer Liga. In der letzten Spielzeit liefen beide in der Landesliga auf, allerdings in anderen Gruppe.

Schalke und der BVB stiegen auf und treffen sich nun erstmals in der Westfalenliga. Am Sonntag wurde die Saison angepfiffen, zum Start mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Denn der FC Schalke feierte gleich einen klaren Heimsieg. Die Mannschaft von Trainer Stefan Colmsee besiegte in der Glückauf-Kampfbahn den SV Germania Hauenhorst mit 5:0.

Zur Pause führten die Königsblauen durch Treffer von Nathalie Bollmann und Vada Amy Leann Webbeler mit 2:0. Gegenüber Vereinsmedien betonte Colmsee: "Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir noch nichts geholt haben und nochmal nachlegen müssen. Wir wollten keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir dieses Spiel gewinnen und die ersten drei Punkte für Schalke in der Westfalenliga holen. Das ist uns sehr souverän gelungen."

Denn nach dem Wechsel erhöhten Celina Jürgens (2) und Michelle Büning auf 5:0. Colmsee: "Wir sind sehr glücklich. Natürlich mit dem Ergebnis, aber auch mit der Spielweise, die wir an den Tag gelegt haben. Wir haben sehr viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und dementsprechend auch verdient gewonnen.“

Anders lief es für den BVB, der seine erste Partie in der Westfalenliga mit 1:3 beim FC Iserlohn verlor. Zwar gingen die Dortmunderinnen nach einem Treffer von Paulina Reimann mit einem 1:0 in die Pause. Doch im zweiten Durchgang drehten Annika-Luisa Benninghoff, Lina Hammerschmidt und Paula-Maren Weber zugunsten der Gastgeberinnen.

Zum ersten direkten Aufeinandertreffen zischen dem BVB und Schalke 04 kommt es am zehnten Spieltag. Dann treffen die beiden Teams am Sonntag (27. Oktober, 15 Uhr) in der Schalker Glückauf-Kampfbahn aufeinander.