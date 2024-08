Schalkes Team I ließ im Westfalenpokal gegen Union Wessum nichts anbrennen. Schalkes Team II verlor die Generalprobe in der Schlussphase knapp.

Schalkes Team I, das in der Saison 2024/2025 in der Westfalenliga an den Start geht und dort unter anderem auf Revier-Rivale Borussia Dortmund trifft, scheint für die neue Spielzeit gut gerüstet zu sein. Eine Woche vor dem Auftakt in der Glückaufkampfbahn gegen Germania Hauenhorst übersprang die Mannschaft von Trainer Stefan Colmsee ihre Westfalenpokal-Hürde bei Union Wessum souverän.

Die Schalkerinnen siegten vor 250 Fans deutlich 6:1 (1:1), wobei drei Treffer erst in den letzten Minuten der Partie fielen. Laura Schulte brachte die Königsblauen schon nach acht Minuten in Führung. Charlotte Eismann glich für Wessum aus (37.). In der zweiten Halbzeit knackte Schalke die Wessumerinnen. Vada Amy Leann Webbeler (69./88.), Mizuho Kato (72./86.) und Hanna Hamdi (87.) schossen den deutlichen Sieg heraus.

Für Schalkes Team II, das von Kapitänin Giuliana Busatta auf den Rasen geführt wurde, lief der letzte Test vor dem Meisterschaftsbeginn zumindest vom Ergebnis her nicht nach Wunsch. Die Schalkerinnen unterlagen vor 50 Zuschauern Viktoria Winnekendonk 0:1 (0:0). Das entscheidende Tor fiel 15 Minuten vor dem Ende durch Winnekendonks Rahel Lamers.

Der steile Aufstieg des S04-Frauenfußball-Projekts wurde im Rahmen des Schalke-Tags von den Anhängern mit viel Applaus bedacht. „Wir wurden vor 04 Jahren gegründet“, sagt Frauenfußball-Abteilungsleiter Boris Liebing, „seitdem läuft es bei uns richtig gut. Wir durften viele Aufstiege und Pokalsiege feiern. Alles, was wir uns vorgenommen haben, hat auch geklappt. Wir sind mächtig stolz auf die Mädels, auf das, was sie geleistet haben und wie weit wir bis jetzt schon gekommen sind.“

Trainerwechsel: Rosa und Weise sind neu bei Schalkes Team II

Die zweite Frauen-Mannschaft der Königsblauen, die mit dem neuen Trainer-Duo Marcell Rosa und Michael Weise (zuletzt FSV Gütersloh) ins Rennen geht, hat nach einer ebenfalls erfolgreichen letzten Serie das Ticket für die Landesliga Staffel III gelöst. Die Schalkerinnen bekommen es hier mit der DJK-VfL Billerbeck, der SpVgg. Vreden oder Union Wessum zu tun.