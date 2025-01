Der Essener Bezirksligist SV Burgaltendorf hat im Amateurfußball der Ruhrmetropole den Ruf eines finanzstarken Klubs. An der Windmühle wird ab sofort anders gewirtschaftet.

Der SV Burgaltendorf hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Nach der Trennung von Sascha Hense wird ab sofort dessen bisheriger gleichberechtigter Partner Andreas Krippel das Traineramt beim Bezirksliga-Vierten der Gruppe 2 am Niederrhein übernehmen.

"Unter unserem ehemaligen Sportchef Jörg Oswald war das so, dass Sascha für die Presseangelegenheiten zuständig war. Deshalb war die Wahrnehmung vielleicht auch die, dass er der Cheftrainer ist. Aber wir waren immer gleichberechtigt. Jetzt mache ich das alleine mit den beiden spielenden Co-Trainer David Moreno und Ricardo Zweck. Wie es im Sommer im Trainerteam aussehen wird, werden wir dann sehen", berichtet Krippel.

In der Rückrunde peilt der SVA, wie der SV Burgaltendorf genannt wird, einen Platz unter den Top 5 an. Im Bestfall will das Krippel-Team die Saison als beste Essener Mannschaft in der Gruppe abschließen. Dabei soll dann auch Mehmet Can Köstekci (ESC Rellinghausen) helfen.

"Er ist hoch veranlagt und unser einziger Winterzugang. Drei Mann haben uns derweil verlassen. Wir haben jetzt einen kleinen Kader von 17 Feldspielern und zwei Torhütern, mit dem wir bis zum Saisonende durchkommen wollen. Bis auf Moreno und Zweck sind das alles Spieler, die auch ab dem 1. Juli an den Verein gebunden sind. Das ist eine gute Sache. So kann die Gruppe in den nächsten Monaten noch enger zusammenwachsen", sagt Krippel, der auf Kevin Zamkiewicz (Turngemeinde Essen-West), Alain Hansmann-Jackson (DJK SF Katernberg) Und Maurice Tavio y Huete (Schonnebeck) nicht mehr zurückgreifen kann.

In Zukunft, so der Burgaltendorfer Plan, will der SV dann auf den eigenen Nachwuchs setzen. Die finanziellen Mittel, die bisher der Ersten Mannschaft zum Großteil zur Verfügung standen, werden anders eingesetzt. "Das Geld wird anders verteilt. Wir investieren in die Jugend. Wir statten den Nachwuchs vernünftig aus, organisieren Trainingslager und Mannschaftsfahrten. Wie zum Beispiel zu Ostern. Die U19 reist nach Spanien und das Paket von 10.000 Euro stemmt der Verein. Wir wollen hier wieder etwas bewegen und gute Talente anziehen. So dass auf Strecke die Erste auch davon profitiert", erklärt Krippel.

Um etwas in der Jugend zu bewegen, ist auch Nico Scholz als Nachwuchskoordinator eingestellt worden. Er trainiert den Bezirksligisten Türkiyemspor Essen, ist aber auch für Burgaltendorf tätig. "Nico ist ein echter Gewinn", lobt Krippel, der einst die Analysen für die U15- bis U19-Mannschaften des MSV Duisburg schrieb.

Die Zeiten, in denen der SV Burgaltendorf ein Sammelbecken für die Essener Amateurfußball-"Söldner" war, gehören der Vergangenheit an. In zwei Jahren hatte es der SVA auch mit finanzieller Wucht nicht geschafft in die Landesliga zurückzukehren. "Das Geld hätten wir uns auch sparen können. Jetzt haben wir nicht weniger Geld zur Verfügung, setzen es aber klüger ein. Der Nachwuchs ist unsere Zukunft und auf diesen bauen wir", betont Krippel, Cheftrainer des SV Burgaltendorf.