Der 1. FC Monheim verliert nach sechs Jahren seinen Torhüter. Björn Nowicki wechselt in die Bezirksliga.

Zuletzt hatte der 1. FC Wülfrath - RevierSport berichtete - mit einigen Transfers aus der Oberliga für Aufsehen gesorgt. Nun kontert Bezirksliga-2-Niederrhein-Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald 03 die Transfer-Aktivitäten des ärgsten Verfolgers.

"Zum Ende der Hinrunde kam Björn auf die Verantwortlichen zu und erläuterte seine Beweggründe für einen Vereinswechsel im Sommer, welche in weiten Teilen in einer beruflichen Neuausrichtung liegen sollten. Zwischen dem Jahreswechsel kam zusätzliche Dynamik in das Thema, als er den Vorstand darum bat, diesen Schritt bereits im Winter vollziehen zu können, da sich ihm eine spannende Option eröffnet hätte. Nach verschiedenen Gesprächsrunden hat der FCM dem Wunsch des Spielers entsprochen und den, ursprünglich bis 30. Juni 2026 datierten Vertrag, in beiderseitigem Einverständnis aufgelöst. Wir danken Björn für seinen Einsatz und sein Herzblut in unserem Trikot und wünschen ihm, seiner Frau und den beiden Kindern Jana und Mika für die kommende Zeit nur das Beste", heißt es von Seiten des Oberligisten, der seinem langjährigen Keeper keine Steine in den Weg legen wollte.

Der erfahrene Keeper kennt sich sportlich in der Region Solingen sehr gut aus, denn er spielte ab der Saison 2012/13 bis zum Januar 2014 für die Sportfreunde Baumberg. Dann folgten fünfeinhalb Jahre lang für den Oberligisten TuRU Düsseldorf.

Auf das neue Kapitel in Solingen freut sich der Schnapper sehr. Nowicki: "Ich freue mich ab sofort ein Teil dieser Mannschaft zu sein und werde alles dafür geben, dass wir am Ende dieser Saison unsere Ziele erreichen. Natürlich bin ich froh, dass der Transfer zur Winterpause geklappt hat und ich bereits in der Rückrunde angreifen kann. Es erwarten uns spannende Aufgaben."

Klar: Nowicki soll Solingen helfen, um am Ende in die Landesliga aufzusteigen. Dass der Schlussmann eine echte Verstärkung ist, daran hat der Trainer keine Zweifel. Daniele Varveri: "In dieser allzu wichtigen Saisonphase möchten wir nichts dem Zufall überlassen. Björn ist ein gestandener Torwart und als sich die Chance ergab ihn verpflichten zu können, haben wir nicht lange überlegt."