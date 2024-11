1. FC Saarbrücken 16:30 Rot-Weiss Essen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Derbyzeit in Duisburg: In der Bezirksliga steht am Samstag (30. November, 17.30 Uhr) das Spiel zwischen der GSG Duisburg gegen Viktoria Buchholz an. 1000 Zuschauer werden erwartet.

Der Fünfte trifft auf den Achten: Eigentlich nichts besonderes. Doch GSG Duisburg gegen Viktoria Buchholz liest sich dann doch schon anders. Es ist ein Duisburger Bezirksliga-Derby. Die Vorfreude ist allen voran bei den Hausherren sehr groß. "Wir haben das Spiel auf Samstag 17.30 Uhr vorverlegt. Bier- und Glühweinstand werden aufgebaut, ein Grill ist auch da und sogar ein DJ wird vor Ort sein: Es ist alles angerichtet. Wir hoffen auf eine vierstellige Kulisse", rührt Didi Schacht die Werbetrommel. Der GSG-Sportchef hofft dabei auch auf die Fans des MSV Duisburg. Denn der Regionalliga-West-Spitzenreiter empfängt ab 14 Uhr die Sportfreunde Lotte. "Danach laden wir die Fans herzlich zur Partie GSG gegen die Viktoria ein. Vielleicht werden ja einige meinem Anruf folgen. Es könnte ein schöner Duisburger Nachmittag werden. Erst mit drei Punkten für den MSV, dann mit einem Sieg für GSG", sagt Schacht. Sechs Punkte liegt die GSG hinter Platz zwei zurück und hat einen Elf-Punkte-Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Schacht bewertet die Lage äußerst positiv. "Wir sind sportlich zufrieden. Uns fehlen vielleicht Punkte aus Duellen wie gegen Katernberg, Turngemeinde Essen-West oder Duisburg 1900. Aber so rechnet am Ende ja jede Mannschaft. Mit den 26 Zählern aus 15 Punkten sind wir im Soll", betont Schacht. Mit einem Dreier im Derby gegen Buchholz will die Mannschaft von Trainer Dominik Vogt weiter oben dran bleiben. Schacht weiß aber auch, dass gegen die Viktoria zwei Leistungsträger fehlen werden. Denn Torjäger Prince Chigamezu Igbozuruike und Defensivspezialist Dustin Wölke handelten sich beim jüngsten Stadt-Duell beim Duisburger FV 08 (3:2) Rote Karten ein. "Das war völlig unnötig und unberechtigt, eine Frechheit vom Schiedsrichter! Aber damit müssen wir nun leben. Auch ohne Prince und Dustin werden wir eine gute Mannschaft aufs Feld schicken, die Viktoria Buchholz schlagen kann", sagt Schacht.

