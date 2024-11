Rot-Weiss Essen 14:00 SV Sandhausen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

In der Bezirksliga Gruppe 9 in Westfalen ist es in dieser Woche in Gelsenkirchen zu einem Trainerwechsel gekommen.

Noch vor wenigen Tagen hatte RevierSport berichtet, dass Aygün Köstekci das Sportchef-Amt beim Bezirksligisten SV Horst-Emscher 08 übernimmt. Kaum hat der neue Manager seine Arbeit begonnen, fiel schon die erste Personal-Entscheidung. Guido Naumann ist ab sofort nicht mehr Trainer des Bezirksliga-Fünften aus Gelsenkirchen. Interimsweise wird Dennis Konarski, bisher spielender und aktuell verletzter Co-Trainer, die Leitung des Trainings übernehmen. "Zum Abschluss der Hinrunde haben Vorstand, sportliche Leitung und Trainer in einem guten und intensiven Gespräch diese gemeinsam reflektiert. In diesem Gespräch ist die Entscheidung getroffen worden, ab sofort eine Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die gesteckten Saisonziele noch zu erreichen", heißt es in einer Pressemitteilung des SV Horst-Emscher. Ab sofort gehen der SV Horst 08 und Guido Naumann daher getrennte Wege. Köstekci ergänzt: "Zuallererst möchten wir uns bei Guido für die geleistete Arbeit in den letzten 18 Monaten bedanken. Guido hat sich jederzeit zu 100 Prozent für uns als Team eingesetzt und war bis zuletzt sehr engagiert. Mit ihm als Trainer haben wir - gemeinsam mit dem damaligen Co-Trainer Hagen Keiser - im Sommer nach einer guten Saison beinahe den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga geschafft. Im Gegensatz dazu sind wir aktuell der Meinung, dass der bisherige Saisonverlauf nicht unseren Erwartungen entspricht und haben uns daher einvernehmlich mit Guido dazu entschieden, einen neuen sportlichen Impuls setzen zu wollen." Naumann verabschiedete sich letztendlich mit einem 1:2 beim FC Recklinghausen. Aktuell liegt der Ex-Landesligist auf Platz fünf mit einem Rückstand von sechs Punkten auf Rang eins. Also: Für Horst-Emscher ist noch alles drin in dieser Saison. Ähnlich sieht das auch der Sportchef. "Vor der Winterpause steht - nach dem spielfreien Wochenende - noch das erste und wichtige Rückrundenspiel beim VfB Kirchhellen an. Dennis Konarski wird das Team auf dieses Spiel bestmöglich vorbereiten. Die Zeit bis zum Start nach der Pause werden wir nutzen, um einen geeigneten neuen Trainer zu finden. Darüber hinaus befinden wir uns aktuell in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen, die das Team für den weiteren Saisonverlauf unterstützen sollen", erklärt Köstekci.

