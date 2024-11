Der SV Horst-Emscher, Vertreter der Bezriskliga-Staffel 9 in Westfalen, hat einen neuen Sportlichen Leiter vorgestellt.

Ab sofort übernimmt Aygün Köstekci die Position des Sportlichen Leiters beim Bezriksligisten SV Horst-Emscher. Das gaben die Gelsenkirchener offiziell bekannt.

"Als Bindeglied zwischen Senioren und Vorstand wird Aygün sich zukünftig um die Kaderplanung unserer 1. Mannschaft, sowie um die Belange aller vier Seniorenmannschaften kümmern. Darüber hinaus ist er für die Damenmannschaft sowie den Übergangsbereich zwischen A-Jugend und Senioren verantwortlich, um unserem Ziel einer guten Integration der ausgebildeten Jugendspieler in die Senioren und somit die langfristige Bindung an unseren Verein zu gewährleisten", heißt es in einer Pressemitteilung des Siebtligisten.

Weiter erklärt der Vorstand des SV Horst-Emscher: "Damit kommen wir dem Wunsch der bisherigen sportlichen Leitung, Franco Buso und Uwe Nowitzki, nach, die bereits im Sommer ihre ehrenamtliche Tätigkeit niederlegen wollten und sich einen reibungslosen Übergang für unseren Verein gewünscht haben. Diesem Wunsch konnten wir nun nachkommen - beide bleiben unserem Verein aber weiterhin erhalten. Wir bedanken uns sehr herzlich für die langjährige Tätigkeit im Verein und wünschen beiden alles Gute für die Zukunft."

Der einstige Westfalenligist liegt nach den Abstiegen mittlerweile auf Platz fünf in der Bezirksliga. Am Schollenbruch darf man durchaus von einer Rückkehr in die Landesliga träumen. Denn die Mannschaft von Trainer Guido Naumann liegt in einer engen Sechser-Spitzengruppe nur fünf Punkte hinter Spitzenreiter BV Herne-Süd.

Sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen: so lautet die bisherige Ausbeute der Gelsenkirchener. Am kommenden Sonntag, 17. November (14.30 Uhr) geht es für den SV Horst-Emscher zum Auswärtsspiel zum FC 96 Recklinghausen. Die Gastgeber liegen aktuell auf Platz drei und stehen drei Zähler vor dem Gast aus Gelsenkirchen.