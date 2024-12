Der Gelsenkirchener Bezirksligist SV Horst-Emscher 08 hat einen neuen Trainer gefunden. Es handelt sich um einen Ex-Profi.

Vor rund zehn Tagen - am 22. November 2024 - hatte RevierSport berichtet, dass sich der SV Horst-Emscher 08 von Guido Naumann getrennt hat. Nun hat der Bezirksliga-Tabellenvierte einen neuen Trainer vorgestellt.

Benjamin Wingerter wird ab dem 1. Januar 2025 Chefcoach beim Traditionsklub aus Gelsenkirchen. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Wingerter assistiert seit Jahren Ahmet Inal. Beide arbeiten aktuell noch für den Mülheimer FC 97 in der Oberliga Niederrhein. Ab Januar übernimmt dann der 41-jährige Ex-Profi das erste Mal als Chef an der Seitenlinie.

"Ich freue mich auf die kommende Aufgabe als Cheftrainer. Nach vier Jahren in der Rolle als Co-Trainer, ist es für mich persönlich der nächste Schritt und eine große Chance. Der Kontakt zum Verein und zum neuen Sportlichen Leiter ist in den vergangenen Jahren nie abgerissen. Es passte auf Anhieb bei uns", erklärt Wingerter.

Aygün Köstekci, Sportchef beim SV Horst-Emshcer 08, ergänzt: "Ich freue mich, dass wir mit Benjamin Wingerter einen absoluten Fachmann verpflichten konnten. Wir kennen uns bereits seit Jahren und er war von Beginn an die absolute Wunschlösung. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit."

Wingerter, ein gebürtiger Gelsenkirchener, hat eine ordentliche aktive Laufbahn hinter sich. Von 1989 bis 2001 durchlief er alle Mannschaften der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Für die U23 des aktuellen Zweitligisten war Wingerter 76 Mal im Einsatz. Zudem spielte der ehemalige defensive Mittelfeldspieler für Klubs wie Rot-Weiss Essen (32 Einsätze), 1. FC Union Berlin (31), VfR Aalen (31), FC Kray (8) und YEG Hassel (5). Die meisten Spiele in seiner Karriere bestritt Wingerter für die Sportfreunde Lotte (121). Neben 218 Begegnungen in der Regionalliga kommt Wingerter auch auf sechs Partien in der 3. Liga.

Und: Zwischen 2015 und 2019 stand Wingerter als Spieler auch beim SV Horst-Emscher 08 unter Vertrag und trug 62 Mal das Trikot des Vereins. Nun kehrt er zum 1. Januar 2025 als Cheftrainer zur Anlage "Auf dem Schollbruch" zurück.

