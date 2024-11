Die Spvgg. Sterkrade 06/07 geht nach einem Kantersieg in der Bezirksliga Niederrhein 5 mit breiter Brust ins bevorstehende Sterkrader Derby

Die Spvgg. Sterkrade 06/07 konnte eine Menge Selbstbewusstsein für das Derby tanken. Nach der deutlichen 0:4-Niederlage am 13. Spieltag gegen die Sportfreunde Königshardt, zeigte das Team eine schnelle Reaktion und deklassierte den TuB Bocholt mit 7:0 - ein echtes Ausrufezeichen.

Nun steht ein besonderes Spiel für die Spielvereinigung an. Der Tabellenzweite muss für das nächste Auswärtsspiel nicht weit reisen: Es geht zur Spvgg. Sterkrade-Nord. Ein echtes Lokalderby, das auch spielerisch einiges zu bieten verspricht. Das mit Spannung erwartete Duell findet am Sonntag, den 17. November 2024, um 15:30 Uhr statt.

Die Spielvereinigung aus Sterkrade hat die Generalprobe vor dem Derby zwar mit Bravour gemeistert, doch Trainer Lars Mühlbauer ist sich der bevorstehenden Herausforderung bewusst. „Wir reisen als Tabellenzweiter natürlich mit viel Selbstbewusstsein an, aber wir kennen auch die Stärken von Sterkrade-Nord“, erklärt Mühlbauer, der mit 300-400 Zuschauer rechnet und ergänzt: „Im Pokal haben wir uns gegen sie schwergetan und konnten uns erst in der Verlängerung durchsetzen.“

Der Trainer bezieht sich dabei auf den jüngsten Vergleich der beiden Oberhausener Vereine: den knappen 3:2-Erfolg im Kreispokal. Diese Begegnung liegt nicht lange zurück und hat gezeigt, wie umkämpft das Duell zwischen den Lokalrivalen sein kann.

Die Tabellensituation in der Bezirksliga Niederrhein 5 verspricht noch viele spannende Spiele. „Das schreit nach einem Vierkampf um den Aufstieg“, sagt Mühlbauer. Nur drei Punkte trennen den Tabellenführer vom Tabellenvierten. Auf die Frage, was für die Spielvereinigung in dieser Saison noch möglich ist, bleibt der Trainer jedoch bescheiden: „In beide Richtungen kann noch alles passieren.“

„Die nächsten Spiele sind sehr wegweisend für uns. Wenn wir weiter punkten, gehen wir mit einer guten Ausgangslage in die Rückrunde“, betont Mühlbauer. Die Spielvereinigung hat vor der Winterpause noch ein anspruchsvolles Programm zu bewältigen. Direkt nach dem Derby steht der nächste Auswärtskracher an: Beim VfL Rhede trifft man auf einen weiteren Konkurrenten im Aufstiegskampf.

Der Kader der Spielvereinigung ist bestens auf die kommenden Partien vorbereitet und benötigt laut Mühlbauer keine weiteren Verstärkungen im Winter: „Wir haben einen sehr großen und vor allem ausgeglichenen Kader. Wir müssen im Winter nicht nachrüsten und sind bereit für den Aufstiegskampf“, erklärt der Cheftrainer.