Am Freitagabend waren zwei Essener Bezirksligisten im Einsatz. Einen Sieg gab es nicht, dafür aber zumindest ein kleines Erfolgserlebnis.

In der Bezirksliga Gruppe zwei hatte der SV Burgaltendorf den souveränen Spitzenreiter 1. FC Wülfrath am Rande einer Niederlage, musste sich am Ende aber mit einem 1:1-Remis begnügen.

Doch der Reihe nach: Der SVA hatte zuletzt zweimal verloren und ging in die Partie als Außenseiter. Schließlich gewann Wülfrath die ersten fünf Spiele mit einem Torverhältnis von 27:3. Die Mannschaft ist gespickt mit mehreren ehemaligen Oberliga-Spielern.

Burgaltendorf zeigte jedoch eine disziplinierte Leistung und hielt stark dagegen. In der 78. Minute brachte der eingewechselte Mustafa Anwar die Hausherren sogar in Führung.

Als vieles bereits nach einem Überraschungssieg für den Essener Bezirksligisten aussah, stoppte Georgios Ketsatis den Ball mit der Hand auf der Linie und sah die Rote Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Wülfrath-Kapitän Florian Schikowski zum 1:1-Endstand (85.).

Ich bin absolut zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Es war ein temporeiches, qualitativ hochwertiges Spiel von beiden Mannschaften. Darauf lässt sich aufbauen. Sascha Hense.

Mit diesem Resultat konnte SVA-Trainer Sascha Hense leben: "Ich bin absolut zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Es war ein temporeiches, qualitativ hochwertiges Spiel von beiden Mannschaften. Darauf lässt sich aufbauen. Wenn wir so weiterspielen, dann sieht es für diese Saison ganz gut aus."

Nicht so gut war die Gemütslage beim Vogelheimer SV. In der Bezirksliga Gruppe sechs kassierte der VSV im Kellerduell eine bittere 2:3-Pleite beim TSV Bruckhausen. Dabei brachte Can Funke (25.) die Gäste sogar in Führung. Dieses Ergebnis hatte allerdings nur weniger als eine Minute Bestand. Der Treffer von Enes Yilmaz in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik, da führte Bruckhausen schon mit 3:1.

VSV rutscht auf Abstiegsplatz ab

Durch die vierte Saisonniederlage rutschte Vogelheim auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Der bislang einzige Saisonsieg gelang am ersten Spieltag beim Schlusslicht Taxi Duisburg (2:0). "Es war ein schwaches Spiel von beiden Seiten. Wir hatten 70 Prozent Ballbesitz, ohne uns zwingende Torchancen zu erarbeiten. Dazu wurden wir zweimal ausgekontert", ärgerte sich der Vogelheimer Geschäftsführer Marcel Doworak über die Niederlage.