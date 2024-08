In der vergangenen Saison ist dem 1. FC Wülfrath die direkte Rückkehr in die Landesliga verwehrt geblieben. Nun folgt der zweite Anlauf. Diesmal soll es klappen.

Der 1. FC Wülfrath ist ein traditionsreicher Klub im Bergischen Land. Doch mittlerweile ist der Verein vom Erbacher Berg in der Bezirksliga angekommen.

Michael Massenberg (75), der seit Jahrzehnten das Sagen beim 1. FC hat, will "sein Baby" wieder in eine bessere Zukunft - und Liga führen. "Wir haben es in der vergangenen Saison leider knapp verpasst, sofort wieder hochzugehen. Der Kader war aber gut zusammengestellt. Wir konnten fast alle Jungs halten und nehmen nun einen neuen Anlauf. Die Bezirksliga kann und ist nicht der Anspruch des 1. FC Wülfrath", betont der Unternehmer gegenüber RevierSport.

Bezirksliga, im Bestfall dann in der Saison 2025/2026 Landesliga und auf Strecke dann die Oberliga Niederrhein: so lauten die Ziele von Michael und auch Michaela Massenberg, die mit im Wülfrather Vorstand involviert ist. "Wir wollen den Verein wieder nach oben führen. Das ist unser Bestreben. Wir haben gute Möglichkeiten und eine tolle Infrastruktur. Auf Sicht wollen wir schon in die Oberliga. Aber zunächst müssen wir den ersten Schritt machen", sagt Massenberg.

In der kommenden Bezirksliga-Spielzeit sind neben den Wülfrathern auch andere Klubs ambitioniert. Da wäre die Wuppertaler vom FSV Vohwinkel, die ebenfalls zurück in die Landesliga wollen. Oder Solingen 03, oder auch der SV Burgaltendorf. "Das sind alles Klubs, die sich mit der Bezirksliga nicht zufriedengeben. Ich erwarte ein sehr spannendes Rennen um Platz eins, aber auch Rang zwei", betont Massenberg.

Zugänge: Axel Glowacki (TVD Velbert), Gian Luca Bühring (BG Überruhr), Florian Schikowski (1. FC Monheim), Arman Corovic ( ETB Schwarz-Weiß Essen), Luke Jahnke (Cronenberger SC), Maxim Vlasiuc, Tom Paß (beide SV Wermelskirchen), Tim Bruns, Dennis Bock (beide SC Velbert II), Leon Ossmann (VfB Speldorf), Nikolas Schepe (Mülheimer SV) Abgänge: Leon Kocherscheidt (SC Velbert II), Filippas Filippou, Marwan Nachit, Nicolai Gaulke (alle Türkgücü Velbert), Achraf Sealiti, Jordan Santowski (beide Ziel unbekannt), Chamdin Said (Cheftrainer VfB Frohnhausen)

Denn in der kommenden Serie könnte auch die Vize-Meisterschaft zum Aufstieg langen. Erstmals werden die Zweiten der sechs niederrheinischen Bezirksligen zwei Dreier-Gruppen bilden und aus diesen werden die Sieger ebenfalls in die Landesliga aufsteigen. Massenberg: "Zu diesen glücklichen Aufstiegsmannschaften wollen wir natürlich am Ende gehören. Es könnte eine lange Saison werden. Die Mallorca-Trips der Jungs werden diesmal wohl sehr spontan gebucht."

1. FC Wülfrath: Neuer Torwart kommt vom VfB Speldorf

Die sportliche Leitung des 1. FC Wülfrath ist auf der Suche nach einem zusätzlichen Torwart fündig geworden. Der 23-jährige Leon Ossmann vom Landesligisten VfB Speldorf wechselt von Mülheim nach Wülfrath.

Derweil muss Trainer Joscha Weber in den nächsten Wochen auf Maik Bleckmann (Rückenprobleme) beziehungsweise nächsten Monaten auf Nico Wolters (Kreuzbandriss) verzichten.